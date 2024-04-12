Командующий ОК "Юг" Ковальчук официально уходит с должности: рассказал, что будет делать дальше

Он остается в армейской семье. А также будет воспитывать молодых офицеров

В пятницу, 12 апреля, Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности. Он перейдет в сферу обучения военнослужащих.

Обращение Ковальчука было обнародовано на странице ОК "Юг". Командующий поблагодарил военнослужащих за два с половиной года службы.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопая вражеские корабли, создавая без Вооруженных Сил", — уточнил Ковальчук.

По его словам, он остается в армейской семье. А также будет воспитывать молодых офицеров.

"С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие, — из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив", — подытожил свое обращение.

В сети отреагировали на отставку Ковальчука. Люди поблагодарили его за службу.

Напомним, ранее "Телеграф" уже писал, что уволены два украинских топ-командующих. Речь шла о Командующем ОК "Юг" Андрее Ковальчуке и командующем ОК "Запад" Сергее Литвинове. На их место уже назначены новые руководители. В ОК "Юг" назначен генерал Геннадий Шаповалов, бывший командующий 59-й бригадой. Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк Владимир. До этого он служил в силах ТРО.