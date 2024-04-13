"План Маршалла" та членство в НАТО: Зеленський розповів, якою бачить післявоєнну Україну

На думку Зеленського, Україна буде відбудовуватися багатьма країнами

В перші роки після завершення війни проти російських терористів Україна повинна стати членом Європейського Союзу та НАТО. Також є сподівання на те, що для післявоєнної відбудови союзники розроблять для України аналог своєрідного "плану Маршалла", як для постраждалих країн Європи після Другої світової війни – але з урахуванням української специфіки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів 12 квітня. За його словами, ніхто не знає, що буде за 10 років після війни, але хотілося б сподіватися на краще.

"Так, щоб не багато фантазувати, тому що ми всі не знаємо, що буде за 10-20 років… Але є речі зрозумілі, які незмінні, і я впевнений на 100%, що так воно і буде. Країна Європейського Союзу, країна, дуже вірю, що це член НАТО. Безумовно, це найкращі для нас гарантії безпеки. І я думаю, що так і буде, що ми все ж таки це дотиснемо", – сказав він.

На думку Зеленського, Україна буде відбудовуватися багатьма країнами. Окрім того, партнери України вже мають деталі післявоєнного плану великого відновлення країни, усього, що було зруйновано російськими терористами.

"Так, вони мають деталі. Так і є. Що стосується України, передусім великий план відновлення. Авжеж, у нас сучасна війна — вона інша. Тому у нас буде не "план Маршалла", а свій план. Але, з усім тим, головні засади — вони, напевно, дуже близькі. В будь-якому випадку, це відновлення. Відновлення, нова енергетика… нові технології, нова економіка… у загроз демократії, а сьогодні це дуже серйозна загроза від різних авторитарних держав, інший захист повинен бути, ніж той, який був після Другої світової війни", – підсумував він.

Українська енергетика, її захист та відбудова — головний виклик для українського уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що російські окупанти задіяли величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

При цьому, як ми повідомляли раніше, український підприємець, голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України та засновник дорожньої групи Компаній Autostrada Максим Шкіль розкритикував Кабмін у спорудженні захисту та будівництві фортифікаційних споруд.