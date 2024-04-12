Після ударів по енергетиці: Шмигаль назвав три речі, якими вже зайнявся Кабмін

Кабмін пропрацьовує питання збільшення можливостей по імпорту електроенергії

Українська енергетика, її захист та відбудова — головний виклик для українського уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що російські окупанти задіяли величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Озвучив одразу три напрямки роботи, на яких має сконцентруватися український уряд.

"Перше це швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти йдуть 24/7, ми вдячні нашим енергетикам. Постійно координуємо наші потреби. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами", — доповів Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, окремо Кабмін пропрацьовує питання збільшення можливостей по імпорту електроенергії з ЄС. Це буде майже на 30% більше, ніж зараз.

"Другий напрямок, це децентралізація енергосистеми. Це менше вразливості, більше надійності. Робота проводиться, є успішні кейси. Уже маємо понад 120 малих когенераційних установок. Звичайно, цього не достатньо. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку", — зауважив Денис Шмигаль.

Що стосується третього напрямку, то це посилення ППО. Український уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. За словами прем'єра, нині над питанням посилання ППО працюють всі ланки української влади.

Крім того, серед озвучених задач лунали й такі: облаштування укриттів, зокрема у школах, відновлення й підтримка економіки та будівництво оборонних рубежів. Щодо останнього, то стало відомо, що за дорученням Президента, Уряд виділив на будівництво фортифікацій ще 3,88 млрд грн.

При цьому, як ми повідомляли раніше, український підприємець, голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України та засновник дорожньої групи Компаній Autostrada Максим Шкіль розкритикував Кабмін у спорудженні захисту та будівництві фортифікаційних споруд.

За його словами, саме уряд винен у тому, що об’єкти енергетики повністю не були захищені оборонними спорудами, а щодо зведення фортифікацій, то, як зазначив Шкіль, компанію, яка є лідером на цьому ринку, ніхто навіть не залучив до виконання відповідних робіт.