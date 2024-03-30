"Майбутнє залежить від України": Кулеба припустив, коли Росія може напасти на НАТО

Мета росіян – це навіть не завоювання України, а відновлення кордонів як мінімум Радянського Союзу

Російський терористичний режим може напасти на НАТО у тому випадку, якщо буде вважати, що не отримає на свої дії адекватної відповіді. Тому зараз питання щодо початку війни між НАТО та російськими терористами насправді вирішується в Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Times of India під час візиту до Індії. Кулеба зазначив, що НАТО потрібно подолати розбіжності всередині, оскільки вони можуть стати лазівкою для росіян.

"Я не знаю коли, але Росія може напасти на НАТО за однієї умови: якщо вона дійде висновку, що відповідь НАТО не буде адекватною. Росія зможе використати розбіжності всередині альянсу, аби не отримати негайної та нищівної відповіді від НАТО", – сказав він.

Український міністр нагадав, що мета росіян – це навіть не завоювання України, а відновлення кордонів як мінімум Радянського Союзу. Для російського диктатора Володимира Путіна розпад СРСР – це "найбільша геополітична катастрофа ХХ століття". Імперські амбіції російських терористів поширюються не тільки на Європу, а також і на країни Центральної Азії – для росіян вони усього лише колишні провінції імперії.

"Отже, майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України. Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії. Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Росія може напасти на НАТО. Політолог озвучив терміни та розповів, чого хоче добитися Путін у такий спосіб.

Доречі, сам російський диктатор Володимир Путін не відкидає ймовірність повномасштабного конфлікту з НАТО. Він вважає, що події можуть розвинутись до третьої світової війни.