"План Маршалла" и членство в НАТО: Зеленский рассказал, какой видит послевоенную Украину

По мнению Зеленского, Украина будет восстанавливаться многими странами

В первые годы после войны против российских террористов Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО. Также есть надежда, что для послевоенного восстановления союзники разработают для Украины аналог своеобразного "плана Маршалла", как для пострадавших стран Европы после Второй мировой войны – но с учетом украинской специфики.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами черновицких университетов 12 апреля. По его словам, никто не знает, что будет через 10 лет после войны, но хотелось бы надеяться на лучшее.

"Да, чтобы не много фантазировать, потому что мы все не знаем, что будет через 10-20 лет… Но есть вещи понятные, которые неизменны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна Европейского Союза, страна, очень верю, что это член НАТО. Безусловно, это лучшие для нас гарантии безопасности. И я думаю, что так и будет, что мы все-таки это дожмем", – сказал он.

По мнению Зеленского, Украина будет отстраиваться многими странам. Кроме того, у партнеров Украины уже есть детали послевоенного плана большого восстановления страны, всего, что было разрушено российскими террористами.

"Да, у них есть детали. Так и есть. Что касается Украины, прежде всего большой план восстановления. Конечно, у нас современная война — она другая. Поэтому у нас будет не "план Маршалла", а свой план. Но, со всем тем, главные основы — они, наверное, очень близки. В любом случае это восстановление. Восстановление, новая энергетика… Новые технологии, новая экономика… в угрозах демократии, а сегодня это очень серьезная угроза от разных авторитарных государств, другая защита должна быть, чем та, которая была после Второй мировой войны", – подытожил он.

Украинская энергетика, ее защита и восстановление – главный вызов для украинского правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что российские оккупанты задействовали огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

При этом, как мы сообщали ранее, украинский предприниматель, председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины и основатель дорожной группы Компаний Autostrada Максим Шкиль подверг критике Кабмин в сооружении защиты и строительстве фортификационных сооружений.