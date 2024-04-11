У Кабміні начхали на доручення Зеленського? Названо величезну проблему з електростанціями в Україні

Компанію, яка є лідером ринку, ніхто навіть не залучив до виконання робіт із створення фортифікаційних споруд

Українські енергетичні об’єкти залишилися надзвичайно вразливими через невдалі дії Кабінету міністрів, заявив український підприємець, голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник дорожньої групи Компаній Autostrada Максим Шкіль. За його словами, саме уряд винен у тому, що об’єкти енергетики повністю не були захищені оборонними спорудами.

Про це Шкіль написав на своїй сторінці у Facebook. Як приклад, він навів ситуації з компанією Autostrada.

"Багато було критики та блокування будівництва захисту енергетичних об’єктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій неспівмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив завдання, але йому постійно брехали!

Борг перед Autostrada (будівельна компанія, — Ред.) лише за захист енергетичних об’єктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не пріоритетно і грали у постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результату фінансування немає, а ті завдання, які ставив Верховний Головнокомандувач, не реалізовано", — сказав Шкіль.

Він також додав про фортифікації, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто навіть не залучив до виконання відповідних робіт.

"Результат — виконання програми Президента з будівництва фортифікаційних споруд теж усі бачать. Говорити – не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни немає відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічними", — підсумував Шкіль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня під час масованої атаки по Україні було знищено Трипільську ТЕС у місті Українка. Вона була найбільшим постачальником електроенергії для Житомирської, Київської та Черкаської областей.