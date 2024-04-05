Німецькі компанії допомагають Кремлю відбудовувати Маріуполь: з’явилась реакція влади ФРН

Вже проводиться розслідування

В Уряді Німеччині відреагували на результати журналістського розслідування про постачання будівельних матеріалів у Росію компаніями Knauf та WKB Systems. Чиновники закликали відмовитись від будь-яких проєктів на території тимчасово окупованого Маріуполя.

В Уряді заявили, що ця відбудова слугує лише російській пропаганді, тому німецьким компаніям варто утриматись від подібного співробітництва. Про це повідомляє Tagesschau.

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Результати журналістського розслідування також прокоментували в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Німеччини. Відомство закликало компанії відповісти собі на питання, які саме послуги вони надають.

"Кожна компанія, яка бере в цьому участь, повинна запитати себе, яку послугу вона надає", ― заявив речник МЗС.

Відреагували на журналістське розслідування і в Міністерстві економіки. Інформація про постачання будівельних матеріалів у тимчасово окуповане місто була направлена митній службі та прокуратурі. Вони проведуть розслідування, щоб з’ясувати, чи порушили Knauf та WKB Systems німецькі санкції.

Нагадаємо, з’явились результати журналістського розслідування про допомогу Knauf та WKB Systems у відбудові зруйнованого Росією окупованого Маріуполя. Ці компанії поставляли будівельні матеріали.

Компанія Knauf продає у Росії товарів на мільярди доларів. На неї працює близько 4000 громадян РФ. Співвласник компанії Ніколаус Кнауф відомий своєю критикою антиросійських санкцій через анексію Криму. Також він не соромився публікувати фото з російським диктатором Путіним.

У компанії Knauf заявили, що виробляють продукцію лише на російський ринок. Нібито їхні товари не постачаються на тимчасово окуповані території.

Раніше "Телеграф" писав, що нібито у НАТО обговорюють вступ України до Альянсу на певних умовах. ЗМІ пишуть про сценарій, за яким певні території доведеться віддати Росії. Проте офіційно про це не говорять.