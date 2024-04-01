Росіяни бояться? У Криму не знайшлося охочих стати власниками "віджатих" в Україні старовинних вілл (фото)

На участь в аукціоні не подано жодної заявки

У Криму не знайшлося охочих стати власниками "віджатих" в Україні старовинних вілл. Мовиться про пансіонат "Сонячний" в Алупці, який РФ виставили на торги ще у березні 2024.

Аукціон, єдиним лотом якого виступили одразу три дореволюційні вілли на Південному березі Криму, не відбувся. Це стало відомо з інформації, розміщеної на порталі ДВС "Торги".

Зазначається, що цього тижня мали продати колишній санаторій "Сонячний" в Алупці. Його оцінили з початковою вартістю 260 млн рублів.

Найціннішу його частину становили три корпуси — приватні вілли, Смурової кінця ХIХ — початку ХХ століття, Телепчі-Бермамбетова і Лутовинових початку ХХ століття, які використовували як лікувальний корпус санаторію. У лот також входять різні нежитлові приміщення санаторію (клуб, котельня, склад, майстерня, оранжерея), офісна та побутова техніка, меблі.

Проте торги було скасовано. На участь в аукціоні не подано жодної заявки.

Пансіонат "Сонячний" знаходиться в Алупці. До вилучення російською владою Державна установа "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Сонячний" належала Міністерству охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 01995835).

Санаторій "Сонячний" в Алупці

Санаторій "Сонячний" в Алупці

Як виглядає санаторій "Сонячний" в Алупці

Як виглядає санаторій "Сонячний" в Алупці

Як виглядає санаторій "Сонячний" в Алупці

Як виглядає санаторій "Сонячний" в Алупці

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