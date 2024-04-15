Не тільки через зростання цін: відносини між США та Україною псуються через удари по НПЗ

Напруга продовжує зростати

Через позицію США з приводу ударів України по російським НПЗ у відносинах між Києвом та Вашингтоном існує напруженість. Далекі українські удари відбулися, коли президент Байден активізує свою кампанію з переобрання, а світові ціни на нафту досягають шестимісячного максимуму.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела. Журналісти пишуть, що вперше Штати натякнули Україні на свою позицію щодо цього ще в лютому, коли віце-президент Харріс зустрілася конфіденційно з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. У той час, як стверджується в матеріалі, Зеленський нібито відмахнувся від цієї рекомендації, не знаючи, чи вона відображає консенсусну позицію адміністрації Байдена, проте наступні тижні Вашингтон підкріпив це попередження у численних бесідах з Києвом.

"Ці інциденти посилили напруженість у напружених відносинах, оскільки Київ чекає, щоб дізнатися, чи прийме Конгрес пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, у той час як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту. Далекі українські удари, які з січня уразили більше дюжини нафтопереробних заводів і порушили роботу щонайменше 10 відсотків потужностей російських нафтопереробних заводів сталися в той час, коли президент Байден активізує свою кампанію з переобрання, а світові ціни на нафту досягають шестимісячного максимуму", — наголошується в матеріалі.

Захисники української стратегії звинувачують Білий дім у тому, що він ставить внутрішню політику вище за військові цілі Києва, проте офіційні особи США кажуть, що причина їх попереджень нібито більш тонка, ніж припускають критики.

"Чиновники визнають, що підтримка постачання на глобальні енергетичні ринки, щоб допомогти знизити інфляцію, є пріоритетом для адміністрації. Але це також важливо для продовження підтримки українських військових зусиль у Європі. Зростання цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні. Також, кажуть чиновники, військова вигода від бомбардувань України також має сумнівну цінність. Крім того, Росія обрушила шквал безпілотників і ракет, що вибухають, на енергетичну інфраструктуру України, залишивши мільйони людей без електрики і породивши побоювання, що ці атаки можуть зупинити економіку України. Міністерство оборони Росії заявило, що напади були прямою відповіддю на удари українських дронів по нафтопереробних заводах та іншій інфраструктурі глибоко на її території", — йдеться у матеріалі.

Протидія США атакам на нафтопереробний завод розлютила чиновників у Києві, які розглядають ці удари як чесну гру з огляду на нещадні атаки Росії на території України. Вони вважають, що напади необхідні для підвищення ціни російської агресії та підтвердження того, що російське суспільство не буде в безпеці, поки війна не закінчиться. Вони також вважають ці атаки необхідними з огляду на скорочення запасів артилерії, необхідної для боротьби з російськими позиціями на лінії фронту. Інші заявили, що побоювання США щодо зростання цін на енергоносії через атаки на нафтопереробні заводи необґрунтовані, зазначивши, що останнє підвищення пов’язане зі скороченням видобутку ОПЕК Плюс та нестабільністю, пов’язаною з війною Ізраїлю з ХАМАС.

Як повідомлялося раніше, у США вже кілька разів публічно заявляли, що не підтримують атаки України на російські НПЗ та не заохочують їх. Зокрема, про це заявляв голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен під час зустрічі з французьким колегою Стефаном Сежурне. У свою чергу Сежурне зазначив, що в Парижі вважають, що Україна має право завдавати таких ударів у рамках самозахисту.