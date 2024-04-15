Не только из-за роста цен: отношения между США и Украиной портятся из-за ударов по НПЗ

Напряжение продолжает расти

Из-за позиции США по поводу ударов Украины по российским НПЗ в отношениях между Киевом и Вашингтоном существует напряженность. Дальние украинские удары произошли в то время, когда президент Байден активизирует свою кампанию по переизбранию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Журналисты пишут, что первый раз Штаты намекнули Украине на свою позицию по этому поводу еще в феврале, когда вице-президент Харрис встретилась конфиденциально с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. В то время, как утверждается в материале, Зеленский якобы отмахнулся от этой рекомендации, не зная, отражает ли она консенсусную позицию администрации Байдена, однако в последующие недели Вашингтон подкрепил это предупреждение в многочисленных беседах с Киевом.

"Эти инциденты усугубили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ждет, чтобы узнать, примет ли Конгресс давно застопорившийся пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта. Дальние украинские удары, которые с января поразили более дюжины нефтеперерабатывающих заводов и нарушили работу как минимум 10 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов, произошли в то время, когда президент Байден активизирует свою кампанию по переизбранию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума", — отмечается в материале.

Защитники украинской стратегии обвиняют Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева, однако официальные лица США говорят, что причина их предупреждений якобы более тонкая, чем предполагают критики.

"Чиновники признают, что поддержание поставок на глобальные энергетические рынки, чтобы помочь снизить инфляцию, является приоритетом для администрации. Но это также важно для продолжения поддержки украинских военных усилий в Европе. Рост цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине. Также, говорят чиновники, военная выгода от бомбардировок Украины также имеет сомнительную ценность. Кроме того, Россия обрушила шквал взрывающихся беспилотников и ракет на энергетическую инфраструктуру Украины, оставив миллионы людей без электричества и породив опасения, что эти атаки могут остановить экономику Украины. Министерство обороны России заявило, что нападения были прямым ответом на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и другой инфраструктуре глубоко на ее территории.Теперь украинские чиновники отчаянно нуждаются в защите своих городов, что приводит к еще большему напряжению в ресурсах противовоздушной обороны между Киевом и Западом", — говорятся в материале.

Противодействие США атакам на нефтеперерабатывающий завод разозлило чиновников в Киеве, которые рассматривают эти удары как честную игру, учитывая беспощадные атаки России на территории Украины. Они считают, что нападения необходимы для повышения цены российской агрессии и подтверждения того, что российское общество не будет в безопасности, пока война не закончится. Они также считают эти атаки необходимыми, учитывая сокращение запасов артиллерии, необходимой для борьбы с российскими позициями на линии фронта. Другие заявили, что опасения США по поводу роста цен на энергоносители из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы необоснованны, отметив, что последнее повышение связано с сокращением добычи ОПЕК Плюс и нестабильностью, связанной с войной Израиля с ХАМАС.

Как сообщалось ранее, в США уже несколько раз публично заявляли, что не поддерживают атаки Украины на российские НПЗ и не поощряют их. В частности об этом заявлял глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время встречи с французским коллегой Стефаном Сежурне. В свою очередь Сежурне отметил, что в Париже считают, что Украина имеет право наносить такие удары в рамках самозащиты.