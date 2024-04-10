"Цивільна інфраструктура": заступниця голови Пентагону приголомшила заявою про атаки на російські НПЗ

Військовий аналітик одразу прокоментував висловлювання Валландер

Слідом за головою Пентагону Ллойдом Остіном, який висловився проти ударів України по російських нафтопереробних заводах, з аналогічною заявою виступила і його заступниця. Вона пішла ще далі і заявила, що НПЗ РФ є "цивільною інфраструктурою".

Про це написав військовий аналітик The Insider Колбі Бедвор у своєму Twitter. У своєму пості він навів цитату помічниці Остіна з міжнародних справ Селести Валландер. Вона виглядає так:

"Російська нафтогазова інфраструктура — це цивільна інфраструктура".

До речі, цей вислів Бедвор відразу ж і прокоментував за допомогою емоджі.

Нагадаємо, що нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін розкритикував удари по російських НПЗ. З його слів, ці атаки можуть похитнути енергетичну стабільність на глобальному ринку. Міністр також додав, що Україні варто сфокусуватися на ударах по об’єктах, які можуть "безпосередньо вплинути на перебіг поточних бойових дій".

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на його думку, російські НПЗ — це законні цілі для української зброї.

"Україна має право завдавати ударів по законних військових цілях за межами території цієї країни, щоб захистити себе", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у США вже кілька разів публічно заявляли, що не підтримують атаки України на російські НПЗ та не заохочують їх. Зокрема, про це заявляв голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен під час зустрічі з французьким колегою Стефаном Сежурне. У свою чергу Сежурне зазначив, що в Парижі вважають, що Україна має право завдавати таких ударів у рамках самозахисту.