Бізнес-асоціації попереджають щодо корупційних ризиків законопроекту "Про ветеранське підприємництво"

Федерація роботодавців України та CEO Club Ukraine закликали Верховну Раду відмовитись від розгляду законопроєкту №10258 "Про ветеранське підприємництво". Про це йдеться у заявах двох бізнес-асоціацій.

"По-перше, цей законопроєкт не відповідає дійсним потребам ветеранів війни, які ведуть, або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність. По-друге, він містить ряд недоліків та корупційних ризиків, які можуть призвести до численних зловживань, і мати невідворотні наслідки, як для держави Україна, так і для всіх ветеранів", — йдеться у заяві CEO Club Ukraine.

Також CEO Club Ukraine акцентував увагу народних депутатів на ризики набуття статусу "ветеранський бізнес" компаніями, які по факту такими не є.

"Згідно до законопроєкту №10258, будь-яка компанія, що матиме 60% робітників-учасників бойових дій (надалі УБД) набуває статусу "ветеранський бізнес". Відтак, будь яка компанія загальною чисельністю у 3 працівники, 2 з яких є УБД, набуває статусу "ветеранський бізнес". Окрім того, законопроєкт не містить ніяких обмежень по кількості відкриття таких бізнесів. Ба більше, ці норми розповсюджуються на широке коло громадян, які не мають статусу УБД, в тому числі родичів ветеранів" — йдеться у заяві CEO Club Ukraine.

Федерація роботодавців України заявила, що законопроект №10258 містить ряд недоліків та корупційних ризиків, а також у разі прийняття може докорінно викривити конкурентне середовище у країні.

"Фактично законопроект відкриває шлях для безперешкодного отримання статусу "ветеранський бізнес" фактично будь-якому бізнесу. Це перетворить ветеранів на маріонеток в руках ділків, та відкриє їм доступ до широкого поля зловживань в питаннях пільгового доступу до грантів, державних замовлень, грального бізнесу, торгівлі підакцизними товарами, в тому числі тютюновими та горілчаними виробами, тощо. Все це до того ж призведе до дискредитації не тільки ветеранів, а і подальшої дискредитації ідей підприємництва", — вважає ФРУ.

Федерація роботодавців та CEO Club Ukraine закликали Кабінет Міністрів України, закрема, Міністерство у справах ветеранів, провести відкрите обговорення цього законопроєкту з ветеранськими та бізнес-спільнотами, та врахувати пропозиції громадських об’єднань перед відправкою нової редакції законопроєкту до Верховної Ради.

Раніше Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликала Уряд негайно почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу.