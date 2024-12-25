Навіть на ліжку жодної складки: як виглядає кімната Зеленського на Банковій, де він живе з початку війни

У кімнаті президента на Банковій є ліжко, умивальник і телевізор

Президент України Володимир Зеленський від початку великої війни вдома з’являється дуже рідко. Раніше він часто ділився "домашніми" світлинами, зокрема показував улюблених собак Петю і Нору. З 24 лютого 2024 року Зеленський мешкає в Офісі Президента на вулиці Банковій у Києві. Там президент облаштував собі невелику кімнату, яка стала його тимчасовою оселею.

Як виглядає тимчасове житло, Володимир Зеленський розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік". Це помешкання лише підкреслює рішучість президента і його бажання завжди бути готовим до будь-яких "сюрпризів".

У цій кімнаті є ліжко, умивальник, телевізор та мінімальні зручності. Обстановка проста й функціональна, без зайвих предметів. Зеленський зазначав, що іноді разом із працівниками Офісу спускався до бомбосховища, але більшість часу проводить саме в цій кімнаті.

Можна помітити, що у тимчасовому помешканні президента ідеально чисто і прибрано. Навіть на ліжку немає жодної складки. Особистих речей майже не було: тільки куртка, яку він накинув на спинку стільчика, і кросівки.

Ця кімната знаходиться біля його кабінету в Офісі президента. Чи проживає Володимир Зеленський у цій кімнаті й донині, достеменно не відомо. Однак оскільки війна ще не завершилася, а йому треба завжди бути поруч із Офісом президента, ймовірно, так.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спортсменку вигнали із ЧС через футболку, як у Зеленського. Корнелія Дудайте протестувала проти того, що організатори дозволяють росіянам і білорусам вільно демонструвати національну символіку, попри "нейтральний" статус.