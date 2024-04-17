Бизнес-ассоциации предупреждают о коррупционных рисках законопроекта "О ветеранском предпринимательстве"

Федерация работодателей Украины и CEO Club Ukraine призвали Верховную Раду отказаться от рассмотрения законопроекта №10258 "О ветеранском предпринимательстве". Об этом говорится в заявлениях двух бизнес-ассоциаций.

"Во-первых, этот законопроект не отвечает действительным потребностям ветеранов войны, ведущих или намеренных осуществлять предпринимательскую деятельность. Во-вторых, он содержит ряд недостатков и коррупционных рисков, которые могут привести к многочисленным злоупотреблениям и иметь неотвратимые последствия как для государства Украина, так и для всех ветеранов", — говорится в заявлении CEO Club Ukraine.

Также CEO Club Ukraine акцентировал внимание народных депутатов на рисках обретения статуса "ветеранский бизнес" компаниями, которые по факту таковыми не являются.

"Согласно законопроекту №10258, любая компания, которая будет иметь 60% рабочих-участников боевых действий (далее УБД) приобретает статус "ветеранский бизнес". Следовательно, любая компания общей численностью у 3 работника, 2 из которых является УБД, приобретает статуса "ветеранский бизнес". Кроме того, законопроект не содержит никаких ограничений по количеству открытия таких бизнесов. Более того, эти нормы распространяются на широкий круг граждан, не имеющих статуса УБД, в том числе родственников ветеранов" — говорится в заявлении CEO Club Ukraine.

Федерация работодателей Украины заявила, что законопроект №10258 содержит ряд недостатков и коррупционных рисков, а также в случае принятия может коренным образом искривить конкурентную среду в стране.

"Фактически законопроект открывает путь для беспрепятственного получения статуса "ветеранский бизнес" почти любому бизнесу. Это превратит ветеранов в муртадов в руках дельцов, и откроет им доступ к широкому полю злоупотреблений в вопросах льготного доступа к грантам, государственным заказам, игорному бизнесу, торговле. подакцизными товарами, в том числе табачными и водочными изделиями и т.д. Все это приведет к дискредитации не только ветеранов, но и дальнейшей дискредитации идей предпринимательства", — считает ФРУ.

Федерация работодателей и CEO Club Ukraine призвали Кабинет Министров Украины, в частности, Министерство по делам ветеранов, провести открытое обсуждение этого законопроекта с ветеранскими и бизнес-сообществами и учесть предложения общественных объединений перед отправкой новой редакции законопроекта в Верховную Раду.

Ранее Ассоциация ветеранов-предпринимателей АТО призвала правительство немедленно начать системную работу по разработке государственной политики по поддержке ветеранского бизнеса.