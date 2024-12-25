Сорочка за 180 тисяч гривень: фотосессія Порошенка обурила мережу

Ведучий Сергій Іванов назвав Порошенка "модником року"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко потрапив у черговий "модний" скандал. Сьогодні на персональній сторінці політика з’явилися фото експрезидента, фонд якого передавав дрони для потреб ЗСУ.

Редактори відомого телеграм-каналу Harley Qiunn побачили, що на цю фотосесію Петро Порошенко вдягнув сорочку відомого італійського luxury-бренду Loro Piana. Ціна такої сорочки в одному з київських бутиків модного одягу складає мало не 180 тисяч гривень.

Ці фото викликали обурення серед користувачів соціальних мереж. Так, ведучий Сергій Іванов назвав Порошенка "модником року".

"Важко святкувати Різдво, коли знаєш, якою складною є ситуація на фронті" зізнався Петро Порошенко в соцмережах. І хоча душа "гетьмана" боліла за військових на нулі, "гетьман" таки зміг подолати сором та влаштував чергову мілітарі-фотосесію у сорочці ціною майже 180 тисяч гривень", — пише блогер.

Сергій Іванов наголошує, що сорочка Loro Piano кольору хакі з кашеміру, яку одягнув Порошенко на фотосессію в підтримку ЗСУ, в перерахунку коштує $4300. За ці гроші лідер "ЄС" міг би купити дрони, які допомогли б врятувати життя, проте він обрав сорочку.

Блогер також розповідає про те, що для того, щоб передавати ЗСУ необхідне Порошенку завжди потрібен привід для піару.

"Йому потрібен піар-привід, з якого він матиме найбільший зиск. У даному випадку він чекав на Різдво — щоб попіаритись до конкретної дати. Треба ж знову нагадати про себе улюбленого. Ну і загалом політики багато говорять про неприпустимість лакшері-життя під час війни. Але це, як ми бачимо, не стосується Петра, який між купівлею дронів, які конче потрібні нашим захисникам, та сорочкою Loro Piano за 180 тис. грн, обрав сорочку", — резюмує Іванов.

Це не перший скандал із дорогим одягом, в який потрапив експрезидент. Так, як повідомлялося раніше, Порошенко прийшов у куртці за $6000 на прем’єру фільму "Буча".