"Не час для політичних ігор": ексголова розвідки Трампа заявив про необхідність надати допомогу Україні

Кожен день затримки допомоги Україні завдає удару по авторитету США у світі

США повинні надати Україні допомогу, і зробити це якнайскоріше. Зараз не час для будь-яких політичних ігор, оскільки ціна для Сполучених Штатів може виявитися надвисокою, а надати Україні допомогу – найдешевший варіант послабити росіян.

Про це написав колишній директор національної розвідки в адміністрації Дональда Трампа Ден Коутс у статті для видання The New York Times. Коутс підкреслив, що будь-який конгресмен, який виступає проти надання Україні військової допомоги, робить хибний вибір та фактично працює проти американських інтересів.

"Вибір, що стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще служить нашій нації. Вибір не полягає в тому, що Америка на першому місці або щось інше на першому місці. Америка завжди на першому місці. Справжнє питання в цьому складному і невизначеному світі полягає в тому, який курс дій, скоріш за все, буде служити нашим основним національним інтересам — безпеці й економічному процвітанню", – зазначив він.

Коутс відзначив, що американські інтереси нерозривно пов'язані з тим, наскільки міцні створені США альянси, а також міжнародна система праці та співпраці демократичних країн. Своєю чергою, міцність цих мереж залежить від того, наскільки авторитетним є становий хребет – Сполучені Штати, як США виконують роль надійного друга та союзника. Затримки з наданням військової допомоги Україні завдають потужного удару по авторитету США та знецінюють Америку в якості союзника.

Окрім того, зазначив Коутс, надання допомоги Україні – найдешевший варіант максимально послабити Росію. Не потрібно витрачати кров американських солдатів, та й грошові вкладення, відверто кажучі, доволі невеликі.

"У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні — це, безумовно, найдешевший спосіб послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши себе і наших союзників", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, що передбачає виділення близько 60 млрд нашій країні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроєкту виступав спікер Майк Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Розчарування адміністрацією президента США Джозефа Байдена активно зростає як серед республіканців у Конгресі США, так і серед союзників у Європі – через затримку надання фінансування Україні у її війні проти російських терористів. На Заході зростають сильні побоювання, що на тлі повної безпорадності Білого дому та бездіяльності Конгресу російські терористи можуть домогтися серйозних успіхів вже найближчими тижнями.