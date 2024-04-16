"Мають подумати": Зеленський емоційно розкритикував пропозицію Джонсона щодо допомоги від США

Якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, то …

Президент України Володимир Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За його словами, якщо Сполучені Штати Америки (США) дійдуть до того, що ухвалять законопроєкт про фінансову допомогу, але не включать у нього кошти для України, то це буде ганьбою для світу й демократії.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю PBS NewsHour. Зеленський переконаний, що програш України без допомоги неминучий, а це — пряма загроза НАТО.

"Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах", — зауважив він.

Зеленський наголосив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до смерті вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

"Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього", — пояснив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що без західної підтримки, зокрема і виділення США 60 млрд євро допомоги, Україна не матиме шансів на перемогу. Також без цієї допомоги українським захисникам буде складно стримувати наступ росіян, адже у РФ значна перевага у ресурсах.