США вже цього тижня розглянуть допомогу Україні: конгресмен зробив оптимістичну заяву

Історія з законопроєктом тягнеться з жовтня минулого року

Питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер.

Відповідну заяву він зробив в етері телеканалу NBC News. Тернер зазначив, що питання має отримати підтримку конгресменів.

"Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", — сказав конгресмен в коментарі.

При цьому залишається незрозумілим, яку саме версію законопроєкту буде розглядати Палата представників США, — ту, що ухвалив Сенат чи можливо, якийсь інший проєкт республіканців.

Крім того, у коментарі телеканалу, Майк Тернер висловився щодо позиції кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа про допомогу Україні. За словами Тернера, всі в Сполучених Штатах "дуже близькі до розуміння" того, що ситуація на фронті в Україні перебуває в критичній точці.

Допомога США Україні

В жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.

Чимало політиків намагалися спрогнозувати, коли у США зрештою проголосують за пакет допомоги й чи проголосують взагалі. Зрештою, 1 квітня американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні. Це мало відбутися в першій декаді квітня, та, зрештою, як бачимо, так і не відбулося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з ситуацією на полі бою, якщо допомога від США забариться. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав три сценарії.