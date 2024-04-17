У США знову можуть відкласти голосування за допомогу Україні: названо причину

Рішучість спікера зіткнулася із опором

Довгоочікувану допомогу США Україні, за яку обіцяли проголосувати вже цього тижня, мабуть, так і не затвердять у озвучений термін. Текст законопроєкту ще навіть не було оприлюднено.

Про це пише AP. У матеріалі вказується, що спікер Палати представників Майк Джонсон днями рішуче виступив проти гніву республіканці з приводу запропонованого США пакету допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам. Проте з часом рішучість спікера зіткнулася з опором республіканців його плану.

"Протягом кількох годин Джонсон переховувався в Капітолії, де законодавці розбиралися у своїх альтернативних стратегіях, особливо у тому, як приєднати до пакету заходів щодо забезпечення безпеки кордону між США та Мексикою", — пишуть журналісти.

І оскільки між американськими законодавцями досі триває активна дискусія щодо голосування за допомогу, а текст самого законопроєкту ще не було опубліковано, журналісти приходять до висновку, що допомогу Україні навряд чи буде затверджено цього тижня.

"Текст законопроєкту не був опублікований, що ставить під серйозний сумнів ухвалення будь-якої допомоги на цьому тижні", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський емоційно розкритикував пропозицію Джонсона щодо допомоги від США.