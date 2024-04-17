Таки на этой неделе: Джонсон анонсировал голосование за помощь Украине, назван день

Текст законопроекта будет опубликован уже сегодня

В США наконец-то анонсировали долгожданное голосование за помощь Украине (20 апреля). Текст законопроекта будет опубликован уже сегодня, 17 апреля.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон своим коллегам в сообщении. Письмо показала The Guardian.

Судя по тексту сообщения Джонсона члены Конгресса будут голосовать по трем отдельным законопроектам. То есть, за помощь каждой стране отдельно. Голосование назначено на вечер субботы.

"Спикер Майк Джонсон объявил, что Палата представителей проголосует в субботу вечером по пакету иностранной помощи, включая деньги для Украины и Израиля", — пишут журналисты.

Также Джонсон сообщил, что представит палате представителей законопроект о конфискации активов РФ, санкциях против РФ, КНР, Ирана, запрете TikTok.

Напомним, что в октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел сквозь настоящие тернии и все никак не может добраться до звезд.

Многие политики пытались спрогнозировать, когда в США, в конце концов, проголосуют за пакет помощи и проголосуют ли вообще. Наконец, 1 апреля американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине. Это должно было произойти в первой декаде апреля, но, как видим, так и не произошло.

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ситуацией на поле боя, если помощь от США промедлит. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три сценария.