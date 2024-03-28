Працівника ТЦК викрили на корупційний автомобільній схемі

Йдеться про два позашляховики Volkswagen

Поліція Києва викрила працівника територіального центру комплектування в "автомобільній" схемі. Так, йдеться про прискорену процедуру поставити на облік два позашляховика Volkswagen.

Про це повідомляє поліція Києва в Telegram. Зазначається, що слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників УСР у м. Києві та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили у корупційній схемі працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів столиці.

У чому полягала схема щодо авто від працівника ТЦК

Зокрема, він отримав 900 доларів за постановку автомобілів на військовий облік та не передачу їх до ЗСУ. Оскільки, згідно норм чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку у регіональному ТЦК СП, порушник налагодив схему з видачі відповідних документів "клієнтам" за гроші.

Так під час зустрічі із підприємцем, правопорушник пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК, та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховика Volkswagen, який підприємець мав намір продати. У разі не отримання коштів, зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових.

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