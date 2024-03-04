Корупціонерів та людей з судимістю відправлятимуть на фронт? Міністр висловив цікаву думку

Це найпростіше і найочевидніше, що треба виправляти

Чинний закон про мобілізацію не був адаптований до сьогоднішніх реалій війни, тому і заперечує долучення до лав захисників увʼязнених та людей з судимістю. Якщо з першими складніше, то других цілком можна відправляти захищати Батьківщину.

Про це в інтервʼю РБК-Україна сказав міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, також мобілізувати можна було б корупціонерів.

На питання про те, як глава міністерства бачить мобілізацію засуджених, він сказав: "Цікавіше не стільки з засуджених починати, скільки з тих, у кого є судимість. Це ті люди, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. За законом вони не можуть бути мобілізованими. Тобто особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Власне, це найпростіше і найочевидніше, що треба виправляти. Тут нема питання небезпеки для людей, вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію та не виконують обов’язок захищати Батьківщину, я не розумію. Тим паче величезна кількість з них бажає це робити".

Денис Малюська наголосив, що в Україні все військове законодавство на початок повномасштабного вторгнення не було готове повністю до тих проблем, які ми маємо. Тому лише під час воєнного стану Верховна Рада адаптувала до реалій значну частину військового законодавства, але не розглянула мобілізацію корупціонерів.

"Цю норму (про мобілізацію корупціонерів — ред.) поки не встигли. Я переконаний, що армія в теперішніх умовах може приймати багатьох, якщо не всіх… Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати", — додав міністр.

На питання про те, які категорії засуджених можна буде мобілізувати до армії, виключивши з цього переліку тих, хто скоїв тяжкі злочини, міністр відреагував словами: "Залежить від того, що вважати тяжким злочином".

Раніше "Телеграф" писав, що мобілізація в Україні триває і сьогодні, а потреба у новому законі виникає через неадаптованість попереднього до тривалої війни. Адже необхідно передивитись багато питань, які мають бути враховані у країні, де війна тривала.