Только 9% коррупционеров в Украине оказываются за решеткой: опубликована статистика

Для анализа были взяты приговоры за последние два года

В Украине только 1 из 10 коррупционеров оказывается в тюрьме за свои преступления. Шанс оказаться за решеткой в среднем составляет 9%.

Такие выводы были сделаны на основе анализа практически 5 тыс. приговоров, вынесенных в период с 2022 по 2023 год за экономические и коррупционные преступления и растрату имущества. Об этом пишет Экономическая правда.

"ЭП проанализировала приговоры за последние два года по 15 статьям Уголовного кодекса. Их общий признак в том, что правосудие по этим статьям осуществляется в основном номинально через утверждение "соглашения о признании виновности". Такую норму содержит глава 35 Уголовно-процессуального кодекса", — говорится в материале.

Это произошло за последние два года в 43% от всех дел, которые в 87% случаев ведут к штрафу в качестве основного наказания. В то же время, если речь идет о разбое, краже или грабеже, то в этих случаях примерно 80-90% признают виновными и они несут наказание.

Из 4,8 тыс. проанализированных приговоров в первой инстанции только в 9% случаев закончилось максимально суровым наказанием (безальтернативным заключением). Эта доля может быть еще меньше с учетом апелляций. Однако есть большая разница между видами преступлений. Это влияет на вероятность быть оправданным и попадет ли обвиняемый в тюрьму.

По ст. 368 (получение взятки) в 27% случаях обвиняемых, как правило, чиновников оправдывают. Отмечается, что это происходит из-за того же соглашения со следствием, когда большинство признанных виновными (76%) получают мягкие наказания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший советник главы Офиса президента "наварил" десятки миллионов гривен при закупке трансформаторов во время военного положения.