Обмеження Telegram в Україні: що не можна буде публікувати згідно з новим законопроєктом

Законопроєкт про заборону месенджера вже зареєстровано у парламенті

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. У разі його прийняття деякі види контенту будуть заборонені.

Про те, що саме буде заборонено публікувати в Telegram, йдеться у Telegram-каналі "Адвокат права". По-перше, Telegram, як і інші подібні соцмережі, будуть зобов’язані подавати Національній раді з телебачення та радіомовлення відомості про структуру власності, заяви про внесення змін до Реєстру та оновлені відомості про структуру власності.

І якщо Telegram не надасть відомостей про свого представника в Україні чи про відкрите представництво в будь-якій державі — члені ЄС, то його структуру власності визнають непрозорою.

Також визначено деякі вимоги до контенту. Зокрема, згідно зі статтею 23-1 законопроекту, Telegram має передбачати в умовах користування сервісом платформи заборону на поширення інформації, яка порушує вимоги статей 36, 42, 119 Закону про медіа, а також вимоги щодо законодавства про авторське право та можливості припинення використання сервісом платформи спільного доступу до інформації особам, які порушують зазначені вимоги.

Таким чином під забороною в Telegram буде:

1. Інформація, що висвітлює збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт чи громадянську війну, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті чи заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності.

2. Недостовірні матеріали щодо збройної агресії та дій держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, контрольованих державою-агресором (державою-окупантом), у разі, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті чи заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності.

3. Програми та матеріали (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних програм), одним з учасників яких є особа, яка внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

5. Музичні фонограми, відеограми, музичні кліпи, поширення яких заборонено відповідно до частини 2 статті 15 Закону України "Про культуру".

Також забороняється розповсюджувати інформацію, яка може завдати шкоди дітям.

Серед вимог — публікація власних контактних даних, на які користувачі можуть надсилати скарги щодо інформації в пабліці, яка суперечить законодавству України.

Нагадаємо, що про підготовку законопроекту про обмеження функцій Telegram раніше заявив нардеп Микола Княжицький. Він звернув увагу на основні проблеми, пов’язані з месенджером. У ньому активно просуває свої наративи РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно триває дискусія про заборону в країні месенджера Telegram. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що у спецслужбах підтримують найпростіший варіант — заборону, але конкретних претензій до самого месенджера СБУ не висловлювала.

Голова Комітету виборців України політолог Олексій Кошель заявив, що в Україні потрібно заборонити популярну мережу Telegram на час військового стану. На його думку вона допомагає росіянам проводити інформаційні операції.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив проти блокування Telegram. Він також додав, що це просто неможливо.