"Або вільна Україна без Telegram, або окупація з Telegram": в Раді виступили за воєнну цензуру на соцмережі

Для закону не має бути різниці, ти російський агент чи йолоп, каже нардеп

В Україні настав час, коли треба запроваджувати воєнну цензуру, зокрема, це стосується обмеження додатка Телеграм та платформи Тік-Ток. Але якщо прийняти цей законопроєкт, то він буде непопулярний і по факту нічого не зміниться.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він до прикладу привів США і сказав, що навіть у Сполучених Штатах поки досі нічого не змогли зробити і змушені були таки писати закон окремий про TikTok. За його словами, те саме може бути і в Україні.

"По-перше, все вибудовано так, що працює в перехресті і у взаємних зв'язках, і у взаємній підтримці: акаунти TikTok дублюються в Telegram тощо. Тобто абсолютно зрозуміло для всіх фахівців і для нас у комітеті схема, як це працює", — каже він.

Першою проблемою на думку Потураєва є те, що деякі соцмережі не хочуть комунікувати з нами. Тому що вони не хочуть запроваджувати жодні контентні обмеження. Бо якщо в YouTube контентні обмеження є, якщо в Facebook обмеження контентні є, то в Х (колишній Twitter) їх вже майже нема.

До ФСБ дослухаються, до України — ні

"В Telegram обмежень, я можу сказати, нема, вони з'являються тільки, коли ФСБ хоче, як було під час протестів в Башкортостані. ФСБ захотіло, щоб заткнули рот тим каналам, які об'єднували місцеві громади — їм менш, аніж за добу рот заткнули. ФСБ захотіла, щоб канал, який об'єднує матерів і дружин мобілізованих, яких женуть в Україну, позначили як фейкову спільноту — і Telegram виконав. До ФСБ вони дослухаються, до наших регуляторів або повноважних органів — ні", — акцентував нардеп.

При цьому, як сказав Потураєв, українці абсолютно не усвідомлюють загрозу. "Зараз я змушений, у тому числі як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження".

Депутат про покарання людей

Він каже, що треба знайти того, хто цілеспрямовано (може, навіть не за російські гроші), але день за днем пише, що всі ТЦК корумповані, хапають людей на вулиці, відправляють людей без підготовки на фронт.

"Дійсно, є окремі випадки, за якими завжди йдуть відповідні висновки. Не всі вони відкриваються командуванням або спецслужбами. Іноді й громадськість підказує. Але писати на основі п'яти чи семи випадків, що геть вся система така, і ТЦК — це жах, і тримайтеся якомога далі від ТЦК, то ти — йолоп або російський агент. А для закону не має бути різниці, ти російський агент чи йолоп. Ти маєш за діяльність, яка підриває твою державу, сісти в тюрму. Якщо ти російський агент, то років на 15. А якщо ти просто йолоп, то в профілактичних цілях років на три", — каже Потураєв.

У нардепа запитали, чи готують законопроєкт щодо заборони цих соцмереж. На що він відповів:

"Ми не готуємо основу, я просто кажу про моє сприйняття цієї проблеми. Бо цей законопроєкт буде дуже непопулярний. Я ж чудово це усвідомлюю. Але знову таки, про це ж варто всім подумати. І вирішити, а чого ти хочеш – жити під російською окупацією з Telegram, або жити у вільній Україні, але без Telegram", — підсумував він.

Більше про блокування небезпечних соцмереж, мобілізацію і заборону УПЦ МП читайте в нашому матеріалі — "Я змушений задумуватись про запровадження воєнної цензури": нардеп Потураєв про мобілізацію, кризу в Раді та блокування Telegram"

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали блокувати канали у Tik-Tok, одіозним персонажам вже "прилетіло". Центр протидії дезінформації, як і обіцялося, досягнув певних домовленостей з платформою TikTok.