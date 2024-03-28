Пиши мені, якщо зможеш: Telegram анонсував нову функцію для українців та росіян після теракту в "Крокусі"

Нині впроваджуються й інші рішення на основі штучного інтелекту

Засновник Telegram Павло Дуров зробив анонс нової функції у месенджері, після масштабного теракту у російському "Крокусі", що стався 22 березня. Тепер користувачі з України, Білорусі та Росії зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення.

Про це Дуров написав на своєму офіційному каналі у Telegram. В повідомленні зазначається, що на такий крок компанія пішла через скарги росіян.

"4 дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для запобігання цій активності. З початку наступного тижня усі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення", — йдеться у повідомленні.

За словами Дурова, десятки тисяч спроб відправити подібні повідомлення були припинені. Тисячі користувачів, які брали участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів.

Крім того, засновник месенджера підкреслив, що у компанії нині впроваджуються рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації таких повідомлень та іншого спаму.

"Telegram – не місце для спам-розсилок та закликів до насильства", — насамкінець зазначив Павло Дуров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. У разі його прийняття деякі види контенту будуть заборонені.