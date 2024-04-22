У боях не братимуть участі: Зеленський розповів, як французькі військові можуть допомогти Україні

Французьких військових до бойових дій залучати ніхто не буде

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про введення військ в Україну не означає, що їх буде залучено до бойових дій. Проте навіть без цього вони можуть надати значну підтримку ЗСУ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з популярним французьким журналістом та Youtube-блогером Х’юго Траверсом (HugoDécrypte). За його словами, про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

За його словами, може йтися про залучення французьких інструкторів до навчання бійців ЗСУ на українській території, що заощадить півтора-два місяці на підготовку. Інший момент також може полягати у будівництві хаба з ремонту французької техніки в Україні чи в будь-якій східноєвропейській країні із залученням їхніх фахівців, що також заощадить багато часу. Ще одна пропозиція Макрона полягала у забезпеченні присутності французького контингенту на кордоні.

"Ці три пункти, я тільки "за". Але я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротися проти Росії. Я на це не маю просто жодного права і я ніколи не порушував це питання". — сказав Зеленський.

Глава держави також нагадав, що французькі літаки з пілотами брали участь у захисті повітряного простору Ізраїлю, і, напевно, могли б захищати таким же чином небо України. Однак він наголосив, що таких пропозицій Макрон не озвучував.

Водночас Зеленський наголосив, що Макрон обіцяв незабаром приїхати до Києва, де вони обговорять подібні питання.

Як повідомлялося раніше, Зеленський відреагував на заклик до Олімпійського перемир’я від Макрона. Глава держави наголосив, що не вірить у якесь перемир’я з РФ.