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"Ми це вже проходили": Зеленський відреагував на ідею Макрона про перемирʼя

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Володимир Зеленський та Еммануель Макрон Новина оновлена 22 квітня 2024, 16:07
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Для російського диктатора не існує перемирʼя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик Росії до Олімпійського перемирʼя президента Франції Еммануеля Макрона. Глава держави наголосив, що не вірить у будь-яке перемирʼя з РФ.

Адже для російського диктатора Володимира Путіна Олімпіада не є авторитетом. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Х’юго Декрипту.

"Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською федерацією. Емануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна — ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування з Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", — зауважив Зеленський.

Глава держави нагадав, що подібна ситуація вже була під час підписання домовленостей у нормандському форматі. Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Проте навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

"Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, що днями Еммануель Макрон заявив, що хоче досягти припинення вогню під час майбутніх літніх Олімпійських ігор у Парижі та працюватиме у цьому напрямку. Адже вважає, що це відповідає давній меті Ігор — зміцненню миру за допомогою спорту. І стосується ця пропозиція не тільки України, а також Близького Сходу та Судану.

Раніше "Телеграф" писав, що дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов відреагував на пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона. В’ячеслав вважає, що французи мали б пустити всіх російських спортсменів на Олімпіаду-2024 і тоді можна було б говорити про перемир’я.

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#Франція #Росія #Володимир Путін #Перемир'я #Володимир Зеленський #Еммануель Макрон