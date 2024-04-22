В боях участвовать не будут: Зеленский рассказал, как французские военные могут помочь Украине

Французских военных к боевым действиям привлекать никто не будет

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину не означает то, что они будут привлечены к боевым действиям. Однако даже без этого они могут оказать значительную поддержку ВСУ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с популярным французским журналистом и Youtube-блогером Хьюго Траверсом (HugoDécrypte). По его словам, об участии иностранных военных в боевых действиях речи не идет.

По его словам, речь может идти о привлечении французских инструкторов к обучению бойцов ВСУ на украинской территории, что сэкономить полтора-два месяца на подготовку. Другой момент также может заключаться в строительстве хаба по ремонту французской техники в Украине или в какой-либо восточноевропейской стране с привлечением их специалистов, что тоже сэкономит много времени. Еще одно предложение Макрона заключалось в обеспечении присутствия французского контингента на границе.

"Эти три пункта, я только "за". Но я не имею права сказать, что завтра французская армия в полном составе должна быть в Украине и бороться против России. Я на это не имею просто никакого права и я никогда не поднимал этот вопрос", — сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил, что французские самолеты с пилотами участвовали в защите воздушного пространства Израиля, и наверняка могли бы защищать таким же образом небо Украины. Однако он отметил, что таких предложений Макрон не озвучивал.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что Макрон обещал вскоре приехать в Киев, где они обсудят подобные вопросы.

Как сообщалось ранее, Зеленский отреагировал на призыв к Олимпийскому перемирию от Макрона. Глава государства подчеркнул, что не верит в какое-либо перемирие с РФ.