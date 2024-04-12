Вбивали, різали та катували: у Києві затримали кримінальних авторитетів із Полтави (фото)

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі

Столичні правоохоронці затримали членів ОЗУ, до складу якої входили кримінальні авторитети. Як виявилося, банда діяла протягом жовтня 2022 — квітня 2024 років і "спеціалізувалася" на здирстві неіснуючих боргів з людей, крадіжках з квартир та незаконному заволодінні транспортними засобами.

На їхньому злочинному рахунку не менше 13 тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляється на сайті "Полтавщина".

Так, увечері, 10 квітня, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до його квартири увірвалися четверо невідомих, представившись поліцейськими. Чоловіки побили та пов’язали потерпілого, а потім силою змусили його віддати 20 тисяч гривень та майже 400 доларів.

Нападаючими виявилися чоловіки віком від 25 до 45 років. Один із них має російське громадянство. У ході обшуків на місцях проживання зловмисників поліцейські виявили речові докази, що підтверджують їхню причетність до розбійного нападу.

За словами правоохоронців, мотивом злочину міг бути давній конфлікт між киянином та одним із нападників. Зловмисники таким чином вирішили "поквитатися" з потерпілим.

Санкціонований обшук

Злочинці застосовували тортури

Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні розбою. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як виявилося, в ході спецоперації всього було затримано десятьох жителів Полтави. Про це розповіли у прес-службах поліції Полтавщини та прокуратури області.

Так, стало відомо, що затримані були членами ОЗУ, яка діяла протягом жовтня 2022 — квітня 2024 років і "спеціалізувалася" на здирстві неіснуючих боргів з людей, крадіжках із квартир та незаконному заволодінні транспортними засобами. На їхньому рахунку не менше 13 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Іменна бита кримінального авторитету на прізвисько "Сокіл"

Організатор банди — полтавський 39-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Сокіл". Він раніше був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів. Фігурант залучив до спільників ще дев’ять осіб віком від 21-го до 32-х років, більшість із яких раніше також відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Під контролем лідера угруповання перебували дві окремі ланки організації, які очолювали його довірені особи. В ОЗУ діяла жорстка дисципліна — усі дії було узгоджено, а правила поведінки регламентувалися.

Джерелом доходів для учасників банди стали крадіжки, викрадення автомобілів, вибивання з потерпілих вигаданих боргів, шантаж та залякування. Суми становили від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США. Також підозрювані допомагали своїм знайомим "вирішувати" конфліктні ситуації з "конкурентами".

Членів ОЗУ затримали

Як виявилось, у Києві правоохоронцям вдалося затримати 10 квітня п’ятьох учасників угруповання на чолі з кримінальним авторитетом. Цього ж дня поліцейські провели 17 обшуків та вилучили дорогі автомобілі, банківські картки, підроблені документи, набори відмичок до замків, зброю, кастети та інше.

Паралельна операція із затримання членів ОЗУ проходила і у Полтаві. Всім підозрюваним пред’явлено низку підозр.

За інформацією ЗМІ, серед затриманих є полтавський кримінальний авторите на прізвисько "Сокіл". Його особистість підтверджується оперативними фото, на яких є бейсбольна біта із написом "SOKOL".

Злочинець неодноразово притягувався до карної відповідальності. На початку серпня 2023-го правоохоронці оголосили Соколовського у розшук за побиття двох жінок у перукарні на Подолі. Також він є фігурантом низки кримінальних справ.

Окрім цього, взимку 2021 року його поранили під час стрілянини біля СТО у Полтаві.

Також Олександр Соколовський є серед обвинувачених у справі смертельної стрілянини на пляжі Дублянщини, яка сталася влітку 2017 року.

Також було затримано й сина відомого кримінального авторитету Валерія Павлишина, на прізвисько "Мишца". Хлопець неодноразово звинувачувався у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, проте щоразу йому вдавалося уникнути відповідальності.

Так, у квітні 2020-го року у Полтаві біля зупинки "Будинок зв’язку" Олег Павлишин побив хлопців, які випадково зняли його на відео. Компанія знімала на телефон затримання п’яного таксиста в центрі Полтави та випадково навела камери на перехожого, якому не сподобалося, що його знімають. Тоді сторони конфлікту примирилися і син кримінального авторитету не отримав покарання.

Крім того, з Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що Олега Павлишина у грудні 2019-го зупинили п’яним за кермом. Але тоді суддя закрив справу.

Також у жовтні 2018-го в Києві Олег Павлишин пограбував павільйон з мобільними телефонами — чоловік взяв подивитися два iPhone X, нібито збираючись їх купити, але втік із ними. Таким чином він завдав матеріальної шкоди власнику павільйону на 40 000 грн. Згодом між потерпілим та Павлишиним була укладена угода про примирення і Олег Павлишин за грабіж отримав 850 грн штрафу.

Нагадаємо, що батько Олега Павлишина — кримінальний авторитет Валерій Павлишин. Його та ще чотирьох осіб правоохоронці затримували у серпні 2016 року за підозрою у вимаганні. Тоді ж повідомлялося, що серед затриманих був "смотрящий за Полтавою". В суді досі триває апеляційний розгляд по справі вимагання.

Ще один затриманий — Ростислав Пісоцький. Наприкінці грудня 2022-го року 19-річний Пісоцький разом зі спільником Немешкало у масках вдерлися до помешкання в центрі Полтави. Грабіжники двічі вдарили ножем 18-річного хлопця та забрали у нього $50 000. На початку січня 2023-го року обох зловмисників оголосили у розшук, а 25 січня Пісоцького відпустили під особисте зобов’язання.

Зауважимо, в матеріалах справи було зазначено, що Пісоцький за попередньою змовою з Адріаном Немешкало та ще однією особою, яка встановлюється слідством, вирішили вчинити розбійний напад на потерпілого. За інформацією "Полтавщини", ця "невстановлена слідством особа" — Олег Павлишин.

По матеріалам: "Полтавщина"

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