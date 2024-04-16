Злочинна нерозсудливість: суд виніс вирок у справі про вбивство українки на зйомках "Іржі"

Підозрювана не змогла пом’якшити термін

Суд у справі про вбивство українки Галини Хатчінс під час зйомок фільму "Іржа" зробив черговий крок у покаранні винних. Так керівник зйомок з питань зброї Ханна Гутьєррес-Рід була засуджена до тюремного ув’язнення на 18 місяців.

Як повідомляє AP, вона не змогла досягти успіху у своєму клопотанні про пом’якшення вироку. Під час судового засідання вона заявила, що не є тим монстром, яким її намагаються показати медіа.

Вирок Гутьєррес-Рід винесла суддя штату Нью-Мексико Мері Марлоу Соммер, яка зазначила, що нерозсудливість обвинуваченої "рівносильно серйозному насильницькому правопорушенню", а тому немає сенсу давати їй менший термін.

Як відомо, у 2021 році на знімальному майданчику під час репетиції сцени перестрілки актор Алек Болдуїн направив пістолет у бік знімальної групи та вистрілив.

Проте, виявилося, що пістолет був заряджений бойовими патронами, через що оператор Галина Хатчінс загинула на місці, а один з осколків потрапив у ключицю режисеру фільму Джоелу Соузу. У Хатчінс залишився неповнолітній син і мати в Україні.

У ході розслідування було встановлено, що Гутьєррес-Рід, яка мала відповідати за безпеку зйомок, принесла на майданчик бойові патрони, де їх наявність була категорично заборонена. 26-річна жінка звинувачення відкидає та вину визнавати відмовляється.

Як повідомлялося раніше, суд знову розглядатиме причетність Алека Болдуїна до вбивства після того, як у справі з’явилися нові подробиці. У квітні минулого року суд проти нього скасували, адже актор та родина загиблої оператора дійшли мирової угоди.