Суд вынес приговор "днепровскому стрелку", убившему нацгвардейцев: сколько он получил

Нацгвардеец убил пятерых человек и пятерых ранил

Военный Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, устроивший в январе 2022 года стрельбу на заводе "Южмаш " в Днепре, признал свою вину. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В результате стрельбы 5 человек погибли, среди них одна гражданская, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, Рябчук конфликтовал с другими военнослужащими во время срочной службы. Он был свидетелем нескольких ссор, о которых докладывал руководству, поэтому другие военные начали относиться к нему негативно.

На суде установили, что Рябчук после одного из споров решил убить тех, кто не разделял его мнения и взглядов. По результатам следственных экспертиз, а именно комплексной психолого-психиатрической экспертизы, было установлено, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал сознательно.

Военный Нацгвардии на суде признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших. Преступнику инкриминировано нарушение уставных правил взаимоотношений, убийство и покушение на убийство двух и более лиц, похищение оружия, дезертирство, а также нарушение уставных правил караульной службы и незаконное обращение с оружием.

Напомним, в Днепре ночью 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу. В результате погибли гражданская женщина, работница завода "Южмаш" и четверо других военных по караулу. Еще пять нацгвардейцев были ранены.

После бегства с места преступления Рябчук сам сдался правоохранителям, его задержали. Он рассказал подробности жестокой бойни правоохранителям. Впоследствии его адвокат заявил, что нацгвардиец является потерпевшим.

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