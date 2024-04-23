"У водоймі знайшли...": у справі про вбивство поліцейського на Вінниччині спливли важливі подробиці

Слідчі ще проводять огляд місця подій та описують решту майна

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які туди викинули підозрювані у вбивстві поліцейського у Вінницькій області. Попередньо все це зловмисники везли до себе додому.

Про це в ефірі КИЇВ24 сказав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк. За його словами, це поки що попередні дані.

"У водоймищі, в якому зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено в цей час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, і близько 25 тисяч патронів до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, наразі слідчі ще проводять огляд місця подій і описують решту майна", — сказав Рихлюк.

Він також наголосив, що боєприпаси зловмисники, за їхніми словами, перевозили до свого будинку на Вінниччині.

Фото загиблого поліцейського Максима Зарецького

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь правоохоронцям. Внаслідок пригоди загинув 20-річний поліцейський. Його напарник отримав поранення.

Самі зловмисники називають причиною нападу на правоохоронця той факт, що вони перевозили бойові гранати, а він виявив їх. У СБУ тим часом перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

22 квітня суд відправив підозрюваних Валерія та Віталія Василаку під варту на два місяці без права внесення застави.