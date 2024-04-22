Вбивство поліцейського під Вінницею: суд ухвалив рішення щодо підозрюваних батька та сина (фото, відео)

Загиблому поліцейському було лише 20 років

У понеділок, 22 квітня, суд у Вінниці відправив Валерія та Віталія Василаке, підозрюваних у вбивстві поліцейського, під варту на два місяці без права внесення застави. Василаке-старший заявив, що це його син стріляв у поліцейського.

Він також підтвердив, що вони планували разом втекти в Молдову, а зброя та гранати належали його сину Віталію. У залі суду перебував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Відео з зали суду

"Вистрілив син, він мені сказав, що подумав, що поліцейський застрелив мене… Хотіли виїхати до Молдови, але я розумів, що це не реально", — сказав Валерій Василаке.

Він заявив, що шкодує про те, що вчинив. Валерій Василаке не проти обраного для нього запобіжного заходу.

Віталій Василаке підтвердив слова свого батька про те, що це були його зброя та боєприпаси. Він також розповів, чому почав стріляти по правоохоронцям.

"Коли нас зупинив поліцейський, я думав, що він один, і коли його вдарив, я не знав, що є другий напарник. Я думав, що поліцейський, з яким я розмовляв, один, і сподівався, що він знепритомнів і ми поїдемо далі. Я не думав, що з'явиться другий поліцейський і відкриє вогонь по машині, де був мій батько. Я був у стані шоку, забіг за машину, автоматично дістав пістолет і відкрив вогонь по поліцейському, але я не хотів його вбивати", — сказав Віталій Василаке.

Нагадаємо, вночі 20 квітня у Вінницькій області чоловіки у військовій формі розстріляли поліцейських. Правоохоронці перевіряли документи у чоловіків, поки один з них не відкрив вогонь. Один з поліцейських отримав поранення, а другий — загинув.

Згодом чоловіків у військовій формі затримали. Виявилось, що вони військовослужбовці й родичі — батько та син. Їм також оголосили підозру в дезертирстві. Валерію та Віталію Василаке загрожує довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що батька та сина затримали в Одеській області. Вони планували втекти з країни.