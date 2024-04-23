Сенат США провів важливе голосування щодо допомоги Україні: коли можуть ухвалити законопроєкт

Подальше обговорення може тривати ще понад добу

У Сенаті США відбулося процедурне голосування щодо військової та фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Сенатори підтримали пропозицію лідера демократів Чака Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту, яке дозволяє ухвалити пакет законодавчих документів за скороченою процедурою.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, відповідне рішення підтримали 80 сенаторів (при необхідних 60), проти проголосувало 19.

Дипломат пояснила, що це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера (тактика перешкоджання законопроєктам парламентською меншістю шляхом затягування ухвалення рішень за допомогою внесення величезної кількості поправок та декламування гасел. – Ред.) залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь.

Маркарова зазначила, що це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт. Для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

Варто зазначити, що перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту. Проте її відхилили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти.

CNN з посиланням на американське джерело повідомило, що більшість озброєння, яке можуть передати Україні, вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Зазначається, що одними з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну, будуть артилерійські снаряди.