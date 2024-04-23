Головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому не варто чекати докорінного перелому у війні та переходу ЗСУ до наступу

Президенти України та США обговорили майбутній пакет американської військової допомоги нашій країні, який може почати реалізовуватись вже цього тижня. Не виключено, що ми отримаємо сучаснішу версію ракет ATACMS. Паралельно з цим Великобританія анонсувала найбільший з початку російської агресії пакет військової допомоги для України.

Тенденції обнадійливі. Вони свідчать про те, що партнери прислухалися до наших прохань і почали давати необхідну зброю. Залишилося лише дочекатися вирішення питання в Сенаті та поновлення постачання з США.

Проте найближчими тижнями, навіть із відновленням цих постачань, навряд чи варто очікувати перелому та переходу до наступальних дій з боку ЗСУ. Швидше, ці партії боєприпасів повинні допомогти стримати новий наступ російської армії, який анонсується на травень-червень, максимально виснажити противника, накопичити власні сили, зокрема і боєприпаси, і потім у якійсь перспективі думати про контрнаступ.

Нам також потрібно мати на увазі, що після виборів у США, якщо до влади прийде Трамп, політичний порядок денний у Штатах може докорінно змінитись – і допомога Україні знову опиниться під питанням. Потрібно бути готовим до цього розвитку подій, нарощувати власне виробництво озброєнь та працювати у цьому сенсі з європейськими партнерами.