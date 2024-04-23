Сенат США провел важное голосование по помощи Украине: когда могут принять законопроект

Дальнейшее обсуждение может занять еще более суток

В Сенате США состоялось процедурное голосование по военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы поддержали предложение лидера демократов Чака Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта, позволяющего принять пакет законодательных документов по сокращенной процедуре.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, соответствующее решение поддержали 80 сенаторов (при необходимых 60), против проголосовало 19.

Дипломат объяснила, что это решение начинает 30-часовой период выступлений сенаторов, в котором один сенатор может выступать до 1 часа. Фактическая продолжительность филибастера (тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем затягивания принятия решений посредством внесения огромного количества поправок и декламирования лозунгов – Ред.) будет зависеть от количества сенаторов, которые будут в нем участвовать.

Маркарова отметила, что это откроет возможность финального голосования за законопроект. Для принятия решения достаточно простого большинства голосов.

Стоит отметить, что перед этим сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, которая могла бы затянуть рассмотрение законопроекта. Однако ее отклонили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против.

CNN со ссылкой на американский источник сообщил, что большинство вооружений, которые могут передать Украине, уже находятся на складах Германии и Польши. Отмечается, что одними из первых материалов, доставленных в Украину, будут артиллерийские снаряды.