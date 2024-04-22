Зеленський та Байден обговорили майбутній пакет військової допомоги США Україні: що до нього увійде

Україна отримає ППО та далекобійні засоби вже у першому транші

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Основною темою було виділення нового пакету військової допомоги.

Про це Зеленський повідомив у своєму telegram-каналі. За його словами, Байден запевнив, що у разі ухвалення документа в Сенаті він негайно підпише закон.

Український лідер також наголосив, що інше рішення Палати представників щодо конфіскації російських активів буде потужним сигналом для всіх партнерів.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", — додав Зеленський.

Крім того, глави двох країн обговорили підписання двосторонньої угоди з безпеки та підготовки до майбутнього саміту за формулою миру.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті і нарешті потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

Голова сенатського комітету з розвідки США Марк Уорнер, своєю чергою, зазначив, що в першому транші допомоги цілком можуть бути далекобійні ракети ATACMS.