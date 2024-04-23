На скільки вистачить грошей від США і чого чекати від Трампа: відповідаємо на п'ять запитань щодо американської допомоги

США практично відразу зможуть відновити постачання боєприпасів і зброї до України.

Наприкінці квітня після семи місяців затримки Палата представників Конгресу США остаточно проголосувала за законопроєкт, що включає допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів. Чи дійсно вся сума піде на пряму військову підтримку Києва? Та чи не стане на заваді гіпотетична перемога Дональда Трампа на виборах президента восени цього року?

Аби розібратися в нюансах законопроєкту та знайти відповіді на ці та інші запитання, "Телеграф" поспілкувався з Дагом Кляйном — політичним аналітиком фонду Razom for Ukraine, що адвокатував надання допомоги Україні у Конгресі.

1 — Коли буде зброя?

На думку аналітика, США практично відразу зможуть відновити постачання боєприпасів і зброї до України, адже багато з цього вже є на складах, у тому числі в Європі. "Протягом усіх цих місяців Сполучені Штати мали зброю, боєприпаси, військові системи, які "чекали" там. Ми могли б їх надіслати, але не мали на це грошей і дозволу. Тепер маємо", — пояснює він.

Даг Кляйн. Фото Atlantic Council

Так, кілька тижнів тому одна з топпосадовиць Пентагону Селеста Валландер давала свідчення в Конгресі, під час яких повідомила: якщо законопроєкт про додаткове фінансування для України буде схвалено, протягом одного-двох тижнів США зможуть відновити постачання, зокрема, боєприпасів в Україну.

"Потрібен буде час, щоб масштабувати постачання. Адже доставити до Києва перехоплювачі для ППО швидше, ніж сотні тисяч 155-мм снарядів на передову. Тож терміни будуть різні, але процес може початися вже зараз", — наголошує експерт.

2 — На скільки вистачить грошей?

Законодавчий акт, схвалений Палатою представників, має багато довгострокових положень, які передбачають, що протягом місяців Сполучені Штати вироблятимуть більше військового обладнання, яке можна буде відправити в Україну, та надаватимуть Києву економічну й гуманітарну підтримку.

"З точки зору того, на скільки Україні загалом вистачить фінансування за цим законом, я б говорив про часовий проміжок, можливо, від 9 до 15 місяців приблизно.

Пам’ятаймо, що це був запит на додаткову допомогу для України. Це не одна з тих довгострокових угод, які Київ підписує з іншими країнами. І коли Білий дім початково зробив запит на додаткову допомогу наприкінці минулого року, намір був, аби Україні цього вистачало до виборів президента США в листопаді. Запит було розроблено, щоб спробувати відгородити Україну від політики наших виборів. Оскільки знадобилося стільки часу, щоб прийняти це, допомоги вистачить на трохи більше.

І, на жаль, ми побачили, як Україна вміє нормувати боєприпаси і нормувати допомогу від Сполучених Штатів. Тому повинна мати можливість розтягнути її, якщо це буде потрібно", — пояснює Кляйн.

3 — Чи зможе щось змінити Трамп?

Якщо республіканець цього року повернеться до Білого дому, то матиме повноваження, що напряму впливатимуть як на військову, так і на фінансову допомогу Києву.

"Коли йдеться про військову допомогу, президент справді має великі повноваження. Основним механізмом, за допомогою якого Сполучені Штати надають військову допомогу Україні, є президентські повноваження щодо вилучення озброєння (англ. Presidential Drawdown Authority або PDA). На американських складах є зброя, боєприпаси тощо, і президент може ухвалити рішення вилучити щось з цих запасів й відправити [Україні]. Законопроєкт про додаткове фінансування передбачає що є більше речей, які президент може вилучити із запасів, і є більше грошей, щоб поповнити склади", — підкреслює аналітик.

Рішення, чи давати дозвіл на прямі постачання допомоги з американських складів, залишається на розсуд президента. Наразі адміністрація Байдена дозволила, за словами Кляйна, 55 вилучень.

Однією з причин, чому США не завжди витрачають все, що доступно за лінією PDA — власні потреби національної безпеки, адже іноді просто немає можливості поповнити запаси. З подібним Штати можуть зіткнутися й зараз, тому потенційні затримки у надсиланні тих чи інших можливостей продиктовані цим.

"Ми бачили в пресі, як Дональд Трамп казав, що міг би покласти край війні за 24 години. Він сам цього не заявляв, але союзники Трампа, які розмовляли з ним, кажуть, що він міг би зробити це, утримуючи військову допомогу та намагаючись тиснути на Україну, щоб вона поступилася територією Росії для укладання мирної угоди. Тож один зі способів, якими він гіпотетично міг би це зробити, — це не робити вилучень [озброєння зі складів] або проводити їх на рівні, нижчому, ніж адміністрація Байдена", — каже Даг Кляйн.

Наступний "підводний камінь" — новація республіканців у законопроєкті, яка передбачає, що 9,5 млрд доларів економічної допомоги (з яких 7,8 млрд дол. передбачено на можливу пряму бюджетну підтримку) буде надано Києву у вигляді кредиту.

"Це дуже важливий механізм, який дає владу як Джо Байдену, так і тому, хто виграє вибори — і це буде Байден або Трамп. По-перше, президент просто зараз може встановити умови погашення цього кредиту. Байден може вирішити, що за цією позикою не буде відсотків; або що це буде кредит на 99 років. Він може вибрати дуже вигідні умови. І через тиждень після президентських виборів — я думаю, 15 листопада цього року — чинний президент має можливість пробачити 50% позики".

Решту кредиту американський лідер зможе списати лише в січні 2026 року. Хто б не виграв вибори, саме за ним буде остаточне слово.

"Моя думка: якщо Дональд Трамп переможе на виборах, для України будуть набагато більші ризики, ніж те, чи пробачать другу половину кредиту. Військова допомога має набагато більше значення", — наголошує аналітик фонду Razom for Ukraine.

4 — Що зараз робитиме команда Байдена?

Даг Кляйн прогнозує, що до кінця року адміністрація 46-го президента США збільшить заходи саме з вилучення зі складів озброєння за президентськими повноваженнями.

"Україна не отримує необхідної допомоги, особливо останні пів року. І тому вони намагатимуться компенсувати це, щоб викликати приплив військової допомоги в країну. А це означатиме частіші вилучення і, ймовірно, більш значні за розмірами".

Якщо все ж перемогу у листопаді здобуде республіканець, Байден буде "кульгавою качкою" (в Америці так кажуть про президента, який залишає свою посаду) й робитиме те, що і його попередники за такого становища:

"Захищати свої політичні пріоритети, захищати свої досягнення, захищати те, про що дбав і над чим працював як президент, від свого наступника, який може спробувати це зруйнувати. І якщо Трамп переможе, я думаю, що Байден і його адміністрація, ймовірно, докладуть усіх зусиль, щоб допомогти Україні якомога більше, поки вони ще на посаді", — висловлює думку експерт.

5 — Більшість грошей залишиться в США?

Хоча левова частка з майже 61 мільярда доларів, передбаченого законом, залишиться в Штатах, це ситуація win-win як для Вашингтона, так і для Києва.

"Більшість цих коштів залишається в США, але витрачання цих грошей у Сполучених Штатах все одно допомагає Україні. І це також допомагає США. Це взаємні інтереси. Ми відправляємо зброю в Україну, і тоді витрачаємо гроші на, скажімо, завод у Пенсильванії, щоб замістити відправлене.

Це означає, що гроші витрачаються в американській громаді на створення американської зброї, яка врешті повертається до американських запасів. Після цього її можна буде використовувати для безпосереднього захисту американців, якщо США перебуватимуть у збройному конфлікті. Або знову надіслати в Україну чи союзнику, чи використати на передовій для стримування Росії, якщо Путін захоче почати більш прямо погрожувати союзникам по НАТО.

Є багато способів його використання. Але в усіх цих випадках це вигідно Сполученим Штатам, Україні та нашим союзникам", — підсумовує Даг Кляйн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" разом з експертами проаналізував, як допомога від США вплине на хід бойових дій.