Залишився останній ривок. Сенат США схвалив допомогу Україні: як голосували політики

Наступний крок – підписання законопроєкту Джо Байденом

Сенат США проголосував за ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95,3 мільярда доларів. Рішення було прийнято переважною більшістю голосів.

Як випливає із трансляції засідання, законопроєкт про виділення фінансування союзникам США підтримали 79 сенаторів. "Проти" проголосувало 18. Тепер його має підписати президент США Джо Байден, після чого законопроєкт набуде чинності.

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Сенату за затвердження пакету міжнародної допомоги, що включає Україну. Вона зазначила, що це сталося "після кількох годин дебатів та процедурних голосувань".

"У фінальному голосуванні за пакет міжнародної допомоги проголосували 79 сенаторів (за необхідних 51), проти проголосувало 18. Законопроєкт передається на підпис Президенту США Дж. Байдену. Дякуємо!", — написала дипломат у Facebook.

Подякував Сенату й президенту України Володимир Зеленський. Він назвав схвалену допомогу "життєво необхідною" для України.

"Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу", — зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що Байден незабаром підпише законопроєкт і допомогу буде надано. Президент наголосив, що далекобійні можливості України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

Нагадаємо, за інформацією CNN від американського джерела, більшість озброєнь, які можуть передати Україні, вже перебувають на складах Німеччини та Польщі. Перше, що буде доставлено в Україну, — артилерійські снаряди.