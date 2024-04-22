Після голосування за допомогу Україні став "зрадником": соратниця Трампа прагне звільнення Джонсона

Але є і ті, хто підтримав спікера

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів заявила, що спікер Майк Джонсон "зрадник" США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Про це повідомляє CNN.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", – заявила Грін в ефірі Fox News.

Зазначається, що якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку.

Мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін. Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.

"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", – зазначив конгресмен.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти.

Раніше "Телеграф" писав, що тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену. У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.