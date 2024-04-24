Остался последний рывок. Сенат США одобрил помощь Украине: как голосовали политики

Следующий шаг — подписание законопроекта Джо Байденом

Сенат США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. Решение было принято подавляющим большинством голосов.

Как следует из трансляции заседания, законопроект о выделении финансирования союзникам США поддержали 79 сенаторов. "Против" проголосовало 18. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден, после чего он вступит в силу.

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Сенат за утверждение пакета международной помощи, включающего Украину. Она отметила, что это произошло "после нескольких часов дебатов и процедурных голосований".

"В финальном голосовании за пакет международной помощи проголосовали 79 сенаторов (при необходимых 51), против проголосовало 18. Законопроект передается на подпись Президенту США Дж. Байдену. Благодарим!", — написала дипломат в Facebook.

Поблагодарил Сенат и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал одобренную помощь "жизненно необходимой" для Украины.

"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших за него партий. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — отметил Зеленский.

Он также выразил надежду, что Байден вскоре подпишет законопроект и помощь будет выделена. Президент подчеркнул, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Напомним, по информации CNN от американского источника, большинство вооружений, которые могут передать Украине, уже находятся на складах Германии и Польши. Первое, что будет доставлено в Украину — артиллерийские снаряды.