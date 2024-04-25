Росія почне жити по-новому. ФСБ почала реальний контрнаступ, — Вадим Денисенко

Політолог розповів, чи вплине арешт Тимура Іванова на позиції самого Шойгу.

Затримання наближеного до міністра оборони РФ Сергія Шойгу його заступника Тимура Іванова, який відповідав за "відновлення" окупованого Маріуполя, означає вибудову нових стосунків влади з елітою. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив політолог Вадим Денисенко.

Хоча Іванова звинувачують у корупції, але насправді за цим кейсом можуть ховатися й багато інших приводів для його затримання. Джерела в українській розвідці повідомляють, що у березні здійснили кібератаку, яка дала можливість отримати масиви секретної інформації та документів заступника Шойгу. Одразу після цього Іванов був затриманий. На думку Денисенка, цей арешт виводить вплив ФСБ на новий рівень.

— Що означає арешт заступника Шойгу Іванова? Як це може відбитися на позиціях самого Шойгу?

— Поки це ніяк не відобразиться. Судячи з усього, його не збираються звільняти, він залишиться в кріслі міністра на якусь перспективу. Тобто, нічого не говорить про те, що він піде у відставку. Хіба що трапиться щось неймовірне.

Якщо казати про те, що означає саме арешт заступника міністра, ми повинні розуміти кілька аспектів. Перше — Іванов до останнього часу був недоторка́ний в силу того, що був одним з найближених людей до Шойгу. Рішення про його арешт не могло прийматися без, як мінімум, погодження Володимира Путіна.

Хто приймав це рішення, хто був ініціатором цього рішення, судячи з усього, — це Микола Патрушев, секретар ради безпеки і неформальний куратор всіх силовиків. В принципі, всю цю історію треба розглядати з точки зору, перш за все, перемоги групи Патрушева і [Сергія] Чемезова у внутрішньовидовій боротьбі в РФ.

Це супер-яструби, які протягом останніх місяця-півтора перемогли у формуванні внутрішньоросійського порядку денного. Вони виступають за продовження мілітаризації, жорсткої лінії відносно Заходу. Їхня ключова історія – це "Ялта-2". На внутрішньому ринку для росіян вони хочуть побудувати таку собі систему неоандроповщину в сучасному вигляді.

Якщо казати коротко, то ми можемо спостерігати дві тенденції. Перше, це всі домовленості, які були між Путіном і елітами, обнулилися. Всі попередні домовленості більше не працюють. І зараз треба вибудовувати стосунки наново.

Друга історія, полягає в тому, що раніше ФСБ або силовики могли наглядатися за корупційними схемами, але не завжди були частиною, яка грала в ці ігри. Зараз, судячи з усього, без ФСБ корупційна схема буде просто неможлива. Тобто, в такому разі ФСБ буде входити в усі проєкти, які тільки можливі. І таким чином буде вибудовуватись нова еліта.

Поки що ми не можемо говорити, наскільки буде розкручуватись маховик репресій. Можуть піти шляхом бізнесмена Михайла Ходорковського, коли посадили одну людину і решта одразу все зрозуміли, а правила гри були встановлені. Можуть піти шляхом посадки 20-30 людей, а потім, в принципі, інших просто дотиснуть.

Але це для нас глобально неважливо. Для нас важливо, що 100% правила гри в середині Росії змінюються. І 100% вони змінюються в бік збільшення і посилення репресивного апарату.

— Ви не виключаєте той факт, що сам Шойгу міг злити свого заступника?

— В жодному разі. Йому це точно було не потрібно. І він би точно не організовував його посадку чи якісь інші речі.

— Ви сказали, що тепер будуть вибудовувати нові правила з елітою. Що саме це буде?

— Всі правила будуть писати по-новому. Це понятійні правила, де ключову роль в усьому будуть відігравати ФСБ і силовики. Поки що ми можемо тільки здогадуватись про певні обриси цього. І, як я сказав, ФСБ тепер буде частиною корупції, а не поруч з корупцією стояти і перебиватися якимось невеликими частками. Вони точно будуть збільшувати своє входження в низку корупційних проєктів. Це ми точно можемо сказати. Але більші деталі зможемо побачити трохи пізніше.

— Джерела в ГУР повідомили, що наша розвідка нібито також доклалася до звільнення Іванова. Що ви думаєте з приводу цього?

— Цілком реально, тому що корупціонерів в Росії неймовірна кількість, але затримали саме Іванова, на якого були отримані величезні масиви інформації.

ФСБ заявила, що вела його п’ять років. І я думаю, що таких справ у ФСБ десятки, але чомусь в око впав саме Іванов. І це збіглося в часі з операцією ГУР. Тому ми точно не можемо виключати, а я думаю, що можна і пов'язувати ці речі.

— На деяких російських телеграм-каналах також шириться інформація, що нібито Іванов зливав інформацію Заходу. І це також стало підставою для його арешту. Ви вірите в це?

— Я не можу нічого відкидати, але характерна риса росіян у таких випадках запускати 5-6 різних версій. Була версія про те, що його дружина має ізраїльський паспорт і там щось було. Тому цих причин може бути багато.

Але я все ж більше схиляюсь до версії, що навіть якби була державна зрада, тут важливіше буде дивитися на те, що ФСБ справді почала реальний контрнаступ всередині Російської Федерації. Бо досі в подібних випадках все це відбувалося досить тихо. Людина десь зникала. Класичний приклад — генерал Бєсєда (генерал-полковник 5-ї служби ФСБ Сергій Бєсєда. — Ред.). Людина, яка відповідала за український напрямок. Після 24 лютого він зник в якийсь момент.

— Так, але хіба не було легше так зробити і з Івановим? Просто щоб він зник і все.

— Це абсолютно показова історія.

— Ви не думаєте, що це може спровокувати конфлікти в силових органах, якщо ФСБ настільки вже бере все під контроль?

— Станом на зараз – ні. Буде переляк і будуть боятися. Система не буде продукувати конфлікти найближчим часом.