Генерал про підтримку США України: "Червоні лінії" зсуваються або зникають зовсім

На Заході зрозуміли, що якщо не зупинити Путіна в Україні, світ опиниться на порозі Третьої світової

Довгоочікуване рішення Конгресу США про допомогу Україні, а також швидке підписання цього документа президентом Джо Байденом викликало справжнє тріумфування в нашій країні та виття на московських болотах. Особливо після того, як з’ясувалося, що Штати ще у березні таємно передали Києву далекобійні ракети ATACMS.

Ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан оцінив для "Телеграфу" значення рішення США та його вплив на подальший хід російсько-української війни.

Негативний фон та позитивний підсумок

Виділення допомоги — це найважливіша подія у житті України та світу загалом, упевнений військовий експерт.

"При цьому ситуація, яка складалася приблизно з жовтня, створювала негативне тло для України в контексті боротьби з широкомасштабною збройною агресією РФ, — зазначає Василь Богдан. — Європа кивала на США, ті кивали на Європу, обговорюючи питання — хто, що і в якому кількість мусить надавати Україні. Як наслідок — росіяни зуміли захопити Авдіївку, просунутися трохи далі.

Тримати фронт у таких умовах дуже важко, пояснює він. А тим більше думати про наступальні дії, про стратегічне завдання деокупації всіх своїх територій.

"Якогось моменту у мене склалося враження, що в геополітичних іграх Україні відвели роль "болвана" (умовного партнера), як у старому польському преферансі. З одного боку — Захід нас підтримував. З іншого — серйозно гальмував необхідну допомогу".

Зрозуміло, що це було пов’язано із потужною інформаційно-пропагандистською кампанією з боку Росії. Із залученням агентури, лобістських структур (у політичних, бізнесових, науково-технічних колах) у різних регіонах світу.

"Росія намагалася зробити все, щоб не допустити надання Україні допомоги, яку ініціював президент США Джо Байден", — зазначає Василь Богдан.

Експерт нагадує, що екс-президент Трамп та його соратники в Конгресі всіляко перешкоджали ухваленню закону.

"Але воля і нинішнього глави Білого дому, і його адміністрації, і конструктивної частини Республіканської партії переламали перебіг подій. Відіграло свою роль і те, що таке явне підігравання Росії з боку трампістів почало негативно відбиватися на рейтингах самого Трампа, який мріє повернутися в крісло президента". – пояснює ветеран зовнішньої розвідки.

У результаті, констатує він, здоровий глузд переміг. І ми вже почали отримувати допомогу, яка здатна забезпечити Україні перелом у цій війні.

"Сподіваюся, у недалекій перспективі ми зможемо не лише зупинити ворожий наступ, а й розпочати своє, наближаючи повне звільнення всіх тимчасово окупованих територій", — сказав генерал.

Про ATACMS та приклад лідерства

Відмінною новиною стало і те, продовжує Василь Богдан, що ми ще в березні отримали далекобійні ракети ATACMS (це вже підтвердила американська сторона), які вже використали, завдавши удару по ворожих об’єктах Криму. Тобто, незважаючи на проблеми з Конгресом, адміністрація Байдена знаходила способи підтримки України, звертає увагу генерал.

На його думку, не критично, що нам ставлять певні умови використання ATACMS (не бити російською територією в її міжнародно визнаних кордонах) не критично.

"Наші основні зусилля сьогодні зосереджені на тому, щоб вражати російські логістику, бази, місця комплектації та концентрації особового складу, бронетехніки, радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів типу С-300 і С-400 і так далі. Руйнувати комунікації противника, його штаби, управлінські структури, — пояснює експерт — А основні зосередження всього цього — якраз на окупованих територіях".

На думку генерала, від партнерів ми тепер можемо чекати ще більше. У тому числі від канцлера ФРН Олафа Шольца, який досі не наважується надати Україні крилаті ракети Taurus.

"США, схваливши закон про допомогу нашій країні, повернули собі не лише статус лідера військової, фінансової, економічної, політико-дипломатичної підтримки України. Вони повернули ще й статус полюса сили, глобального світового лідера. Що з огляду на існування військово-політичного блоку НАТО, дає підстави говорити, що й інші члени Альянсу стануть активнішими в цьому напрямі", — вважає Василь Богдан.

Він нагадує, що ми вже спостерігаємо це у діях Франції, Великобританії тощо.

"І та ж Німеччина, незважаючи на ситуацію з Taurus, є лідером серед країн ЄС з військової та фінансової підтримки України. А враховуючи позицію в Бундестазі, де багато хто закликає канцлера бути рішучіше і нарешті передати нам Taurus, не виключено, що це станеться ", — каже генерал.

Ситуація змінюється на нашу користь

У той же час, продовжує експерт, у Заходу ще залишаються "червоні лінії" у наданні допомоги Україні.

"Керівництво частини країн ЄС і НАТО (як те ж угорське чи з недавніх пір — словацьке), як деякі італійські та австрійські політики, намагаються грати у псевдомиротворчість. Закликають Київ домовлятися з Москвою, причому на умовах останньої. Немає сумнівів, що на таких політиків На деяких європейських лідерів серйозно впливає Кремль.

Він наголошує, що Австрія та Угорщина — це колишня Австро-Угорська імперія. І там залишився історичний фантомний біль. Які підштовхують окремих політиків цих країн до певної єдиної позиції з низки питань.

"Включаючи російсько-українську війну, — уточнює Василь Богдан. — Включно з бажанням скасувати Тріанонський мирний договір, укладений між країнами-переможницями у Першій світовій війні і зазнавши поразки Угорщиною (як однієї з країн-правонаступниць Австро-Угорщини), яка в результаті втратила частину територій".

Однак у переважній більшості країн ЄС та НАТО після рішення США про виділення понад 60 млрд доларів на підтримку України точно збільшать і свою, упевнений генерал.

"На Заході нарешті дозріло розуміння, що якщо не зупинити, не розгромити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової війни. Бо далі росіяни спробують атакувати Польщу, країни Балтії. І не факт, що до них не долучаться". Угорщина зі Словаччиною, як приєдналися під час Другої світової до гітлерівської армії.

Але, наголошує він, нинішнє рішення США щодо продовження масштабної підтримки України є переломним.

"Ситуація змінюється на нашу користь. "Червоні лінії" або зсуваються, або зникають зовсім, — зазначає експерт. — Зараз дуже важливо, щоб необхідна допомога надійшла ЗСУ якнайшвидше ".

Крім того, продовжує генерал, необхідно активізувати роботу українського ВПК. Президент уже не раз акцентував, що йде робота в цьому напрямі, що багато хто задіяний. Але завжди є куди зростати.

"Ми маємо відповідні технологічні ресурси, а тим більше нам допомагає Захід. При зміцненні ППО ми можемо ще краще запускати власне оборонне виробництво. Щомісяця випускати 19 САУ "Богдана" — це вже відмінний результат. Впевнений, є й інші позитивні зрушення, у тому числі по БПЛА. Вони вже літають на тисячі кілометрів. Усі ці фактори в комплексі можуть забезпечити те, чого ми всі хочемо – звільнення всіх українських територій, притягнення до відповідальності всіх винних у цій війні (Путіна та його кремлівську банду, всіх військових злочинців), репарації, відновлення України, створення ефективної моделі глобальної безпеки", — констатує Василь Богдан.