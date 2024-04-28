Боррель розповів, скільки ще Європа буде підтримувати Україну і коли закінчиться війна з Росією

Позитиву в заяві топчиновника мало

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що війна в Україні буде тривати ще довго. Тому Європа повинна підтримувати українців, допоки Путін не вирішить зупинитись.

Навряд російський диктатор прийме таке рішення найближчим часом, і цього точно не буде до виборів президента США вже цієї осені. Таку заяву Жозеп Боррель зробив 28 квітня 2024 року на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, про що пише видання Breaking The News.

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"Тим часом нам потрібно підтримувати народ України. Ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну, коли почалася війна, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін вирішує зупинити цю війну", — сказав Боррель.

Нещодавно топчиновник розповів, коли в Україну надійдуть снаряди від країн-партнерів. Йдеться про артилерійські боєприпаси, закуплені по "чеській ініціативі", і про ракети для протиповітряної оборони (ППО).

Зазначимо, що на фронті зараз гаряче. Найскладніші напрямки назвав головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський. Окупаційні війська поповнили свої людські ресурси чотирма бригадами. Росіяни потужно тиснуть на двох напрямках, намагаючись прорвати оборону.

Раніше "Телеграф" писав, чому мобілізація має бути жорсткішою. Свою думку висловив боєць Третьої окремої штурмової бригади Іван Лукавий.