Відповідальних покарають? Боррель різко відреагував на масштабний обстріл України

Жорстокі атаки Росії мають припинитись

Усі причетні до масштабної атаки росіян 22 березня, яка значно уразила енергетичну інфраструктуру України, понесуть відповідальність. Таку заяву зробив глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Він про це написав у X (раніше Twitter). Він також наголосив на тому, якій безпеці піддають росіяни ЗАЕС своїми підступними діями.

"Росія продовжує свої жорстокі атаки на населення України, бомбардуючи безпілотниками та ракетами енергетичну інфраструктуру протягом ночі, вбиваючи та травмуючи десятки людей, ставлячи під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції. Це має припинитися! Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", — написав очільник європейської дипломатії.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також відреагував на масштабний обстріл України. Він сказав, що саме зменшення кількості наданої зброї мало негативний вплив. І таким діям з боку західних партнерів "немає виправдання".

В Укренерго наголосили, що масштаб уражень для енергосистеми після обстрілу є глобальним. Він перевищив російські атаки торішньої зими.

Нагадаємо, що експерти розповіли "Телеграфу", чому росіяни активізували повітряні атаки після майже півторамісячної перерви, а також — чому сьогодні не вдалося відбитися так само ефективно, як учора.