Це була самооборона: Боррель вигадав нову причину, чому Європа не здатна захистити Україну так, як захистила Ізраїль

Європа замість того, щоб захистити Україну власними силами, працює над посиленням протиповітряної оборони України

Західні "партнери" України не можуть захистити її від російських повітряних терактів тим же чином, яким допомагали Ізраїлю захиститися від іранської атаки. Річ у тім, що вони нібито збивали іранські безпілотники та ракети над своїми авіабазами, тому це… самооборона.

Таку заяву зробив високий представник з дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє сайт Дипломатичної служби ЄС. За словами Борреля, в Україні або інших країнах, над якими летять ракети російських терористів, немає авіабаз західних країн.

"Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове питання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звичайно, скористався можливістю згадати, що Україну теж бомблять і, можливо, більш ефективно", – заявив Боррель, відповідаючи на питання журналістів, чому Захід боїться захистити Україну так само, як захищав Ізраїль.

Боррель заявив, що Європа замість того, щоб захистити Україну власними силами, працює над посиленням протиповітряної оборони України. Він додав, що наступного тижня, можливо, будуть якісь результати в цьому питанні.

Також Боррель заявив, що ситуації в Україні та Ізраїлі порівнювати буцімто неможливо: Ізраїль, мовляв, має "Залізний купол", який його захищає (і який ефективний тільки проти безпілотників та ракет на кшталт тих, що запускають ХАМАС та "Хезболла", балістику він не перехоплює – прим. ред.). До того ж, в Україні немає авіабаз союзників.

"Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони перейшли через свої бази, які також діяли в порядку самооборони. В Україні такого немає. На українській території чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає жодних авіабаз Великої Британії чи США, а тим більше Йорданії, звичайно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", – додав Боррель.

Як писав "Телеграф", раніше у Білому домі заявили, що попри те, що західна коаліція допомогла Ізраїлю відбити атаку Ірану, в Україні вона цього не робитиме. У Вашингтоні вважають, що це "різні конфлікти".

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.