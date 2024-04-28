Боррель рассказал, сколько еще Европа будет поддерживать Украину и когда закончится война с Россией

Позитива в заявлении топ-чиновника мало

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что война в Украине продлится еще долго. Поэтому Европа должна поддерживать украинцев, пока Путин не решит остановиться.

Вряд ли российский диктатор примет такое решение в ближайшее время, и этого точно не будет до выборов президента США уже этой осенью. Такое заявление Жозеп Боррель сделал 28 апреля 2024 года на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, о чем пишет издание Breaking The News.

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"Между тем нам нужно поддерживать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин решит остановить эту войну", — сказал Боррель.

Недавно топ-чиновник рассказал, когда в Украину поступят снаряды от стран-партнеров. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, закупленных по "чешской инициативе", и о ракетах для противовоздушной обороны (ПВО).

Отметим, что на фронте сейчас жарко. Самые сложные направления назвал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Оккупационные войска пополнили свои человеческие ресурсы четырьмя бригадами. Россияне мощно давят на двух направлениях, пытаясь прорвать оборону.

Ранее "Телеграф" писал, почему мобилизация должна быть более жесткой. Свое мнение выразил боец Третьей отдельной штурмовой бригады Иван Лукавый.