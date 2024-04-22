Чекати залишилося недовго: Боррель розповів, коли в Україну надійдуть снаряди та ППО від Євросоюзу

Питання допомоги Україні залишається найважливішою метою

Будуть і артилерійські снаряди, і нові системи ППО. При цьому, якщо снаряди, що були зібрані завдяки ініціативі Чехії, обіцяють поставити наприкінці травня-початку червня, то ППО від союзників має прибути найближчим часом.

Відповідну заяву зробив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Люксембурзі. Він зазначив, що нині у всіх союзників є чітке відчуття нагальної необхідності діяти.

"Низка країн виявили готовність долучитися до німецької ініціативи з концентрації, координації й просування протиповітряної спроможності. Це має бути скоординовано, але дві цілі, дві мети, дві задачі, більше систем протиповітряної оборони й більше боєприпасів для калібру 155 залишається для нас найважливішою метою", — сказав Боррель.

Щодо чеської закупівлі артилерійських снарядів для України, то за словами Борреля, постачання відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

При цьому високий представник ЄС підкреслив, що питання надання Україні більшої кількості систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україні бракує артилерійських снарядів. Ситуацію на фронті прокоментував президент Володимир Зеленський.