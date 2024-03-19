Для України, а не для європейських заводів: Боррель пояснив, куди підуть нові гроші від ЄС

Країни ЄС можуть замовляти боєприпаси в кого завгодно, будь-де, головне – швидко

Додаткове фінансування для України від Європейського Союзу обсягом у п'ять мільярдів євро призначене для придбання озброєння в інтересах українських Збройних сил. Тому країни ЄС можуть купувати їх за межами блоку, не витрачаючи час на замовлення у власних виробників – усі витрати будуть компенсовані грошима з фонду.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. Він зазначив, що європейські країни можуть за рахунок фонду купувати боєприпаси та зброю де завгодно – з власних запасів, від європейських виробників, від постачальників з інших країн – головне, щоб це було швидко.

"Фонд допомоги Україні призначений для того, щоб допомогти саме Україні, а не для того, щоб розвинути європейську оборонну промисловість. Я дуже чітко зазначив сьогодні, що будь-яка країна-член, яка хоче закуповувати боєприпаси за межами Європейського Союзу, має пропозицію або знає, де його закупляти, – вони можуть це робити, і отримати правомірне відшкодування з Європейського фонду миру", – сказав він.

Боррель зазначив, що фонд може компенсувати витрати країн, які підтримують ініціативу Чехії з придбання боєприпасів для України. А якщо країни ЄС погодяться розміщувати прибутки від заморожених активів РФ у фонді, його спроможності з підтримки стануть набагато більші.

"Ми говорили про це вже протягом кількох місяців. Ці гроші будуть використовуватися також для того, щоб збільшити спроможність сектору оборонної промисловості в Україні. Ми маємо підштовхувати таку промислову спроможність оборонного сектору України вдома, і водночас – продовжувати надавати зброю для України. Тож можна казати напевно, – Український фонд – він створений для допомоги Україні, і лише для цієї мети", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року.

Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.